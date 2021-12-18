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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تستقبل العام الجديد.. ديميت أوزديمير بإطلالة ساحرة على إنستجرام

ديميت أوزدمير
ديميت أوزدمير

شاركت الممثلة التركية ديميت أوزديمير، صورة مع متابعيها للعام الجديد  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية ناعمة وجذابة .
 

تفاصيل إطلالة ديميت أوزديمير

 

وارتدت ديميت أوزديمير، بلوفر باللون الأحمر المخطط بالأسود وبأكمام طويلة وعليه جاكيت كت من الجلد والصوف باللون الأسود والأبيض وأختارت عليه بنطال من الجلد واسع باللون الاحمر، وحذاء رياضي باللون الأبيض، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وناعمة.
 

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وتركت ديميت أوزديمير، خصلات شعرها منسدلة عبر ظهرها وأكتافها بتسريحة انسيابية ناعمة وأرتدت أيس كماب على شعرها، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

 

 ديميت أوزديمير

 

وأبرزت ديميت اوزديمير في وضع الماكياج؛ وقامت بوضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، مع الماسكرا، والآي شادو السموكي أيز لتبرز جمال عينيها .

ولم تتكلف ديميت أوزديمير، في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث أكتفت قرطين ناعمين وخاتم باللون الذهبي على يديها وهو ما إعطاها إطلالة بسيطة وساحرة.

 

حياة ديميت أوزديمير الأسرية

 

ديميت أوزديمير ممثلة تليفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992 في مدينة كوجالي في تركيا، اشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل “رائحة الفراولة” بدور أسيل.

 

وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مدينة إسطنبول، بدأت ديميت أوزديمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ثم بفرق خاصة بالراقصات المشجعات.

 

وظهرت ديميت أوزديمير، على الشاشات لأول مرة كعارضة في أحد كليبات المطرب مصطفى صندل الغنائية. 

 

وكممثلة بدأت أوزديمير تشق طريقها عام 2013، حيث ظهرت لأول مرة بدور "إيلين" في الدراما التركية الشهيرة "سأعطيك سرًا" والذي قام ببطولته كل من النجمة إسراء رونابار، والنجم مراد خان، والنجم إكين كوش.

 

وتعتبر ديميت أوزديمير الابنة الصغرى لعائلة لها ثلاث فتيات أكبر منها، ومنذ أن انفصل والداها انتقلت مع والدتها وشقيقتها الكبرى للعيش في اسطنبول.

 

مسيرة ديميت أوزديمير

 

وعرفت أوزديمير بشكل أكبر في تركيا والعالم العربي عندما جسدت شخصية "عالية" في الدراما التركية الشهيرة "ليث ونورا"، والتي قام ببطولتها النجم كيفانش تاتليتوج والنجمة فرح زينب عبد الله. 

 

وفي السينما أطلت ديميت عام 2015 بفيلمها الأول "أفي بوعدك"، حيث اعتبرت النقلة الحقيقية في حياة ديميت أوزديمير الفنية هي قيامها بدور البطولة في الدراما التركية الشبابية الشهيرة "رائحة الفراولة" الذي قامت ببطولته بجانب النجم يوسف جيم والنجم إيكين ميرت دايماز، وحقق ذلك المسلسل نسبة مشاهدة عالية في تركيا، كما لاقى رواجًا كبيرًا خارج تركيا ساهم في إكساب ديميت أوزديمير شهرة كبيرة في العالم أجمع.

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