غادة نافع : نيجاتيف أفلام ماجدة الصباحى بخير ومازالت أحتفظ بكل مقتنياتها

كشفت الفنانة غادة نافع عن تفاصيل الحريق الذى نشب فى مكتب والدتها الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي خلال الساعات الماضية .

وتابعت الفنانة غادة نافع فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : المكتب به كل النيجاتيف الخاص بأفلام والدتي الفنانة ماجدة الصباحى ، ولم يصاب باى أذى ، فقد وصلت المطافى قبل ان يصل الحريق الى الغرفة الموجودة بها كل أعالمها الفنية .

وأضافت ماجدة الصباحى : حتى الأم مكتب ماجدة الصباحى مازال مفتوحاً ، فبعد وفاتها قررت الا يتم اغلاق المكتب او الاستغناء على اى من الموظفين كما كان الأمر فى حياتها .

وتابعت غادة نافع : أحتفط بكل مقتنيات والدتى الراحلة الفنانة ماجدة الصباحى ولن أفرط فيها على الأطلاق ، فهى جزء من تاريخ السينما المصرية .

يأتي ذلك بعدما، أعلنت الفنانة غادة نافع عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن نشوب حريق بمكتبة والدتها الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، وأوضحت أن الحريق تمت السيطرة عليه وإخماده على الفور.

وكتب ابنة الفنانة ماجدة الصباحي: «الحمد لله تمت السيطرة على حريق داخل مكتبة أفلام ماجدة .. شكراً لأفراد أمن العمارة وكل من ساهم فى إخماد الحريق».

حياة ماجدة الصباحي

ولدت عفاف علي كامل أحمد عبد الرحمن الصبَّاحي، أو ماجدة الصباحي، في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وكان أبوها يعمل موظفًا في وزارة المواصلات.

بدأت ماجدة الصباحي، مشوراها الفني وهي عمرها 15 سنة، بدون عِلم أهلها، وكان هذا هو سبب إطلاق اسم «ماجدة» عليها بدلًا من «عفاف» حتى لا يكتشف أهلهاـ، وكانت البداية الحقيقية لها عام 1949، من خلال فيلم «الناصح» للفنان إسماعيل يس، وأخرجه سيف الدين شوكت.

قامت ماجدة الصباحي بدور بارز في جمعية السينمائيات، وتعتبر من أبرز الممثلات في السينما العربية، حيث كانت تتقمص الشخصية ولا يمكن نسيان أدوارها في "أين عمرى" و"المراهقات" و"جميلة" و"بنات اليوم".

تزوجت ماجدة الصباحي عام 1963 من الفنان إيهاب نافع الذي أنجبت منه ابنتها غادة وبعد طلاقها لم تتزوج مرة ثانية.