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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحل بعد صراع من السرطان .. تعرف على أبرز أعمال محب كاسر

محب كاسر
محب كاسر

لم يكن الفنان الراحل محب كاسر واحداً من أصحاب الادوار ذات المساحات الكبيرة على الشاشة ، الا ان وجه مألوف لدى المشاهد المصرى ، خاصة وان ترك بصمة فى الادوار الصغيرة التى ظهر من خلالها على الشاشة .

166 عملاً فنياً قدمها الفنان الراحل محب كاسر على الشاشة ، تنوعت ما بين السينما والمسرح والتليفزيون الذى كان صاحب نصيب الاسد من عدد أعماله . 

بدأ “محب كاسر” ابن  مركز إسنا محافظة قنا ، مشواره الفنى فى بداية الستينيات بفيلم " يوم الحساب "١٩٦٢ .

استمر محب كاسر فى تقديم أدوار صغيرة المساحة على الشاة مثل دور الحارس والبواب والغفير الصعيدى حتى مطلع الثمانينيات.

محب كاسر 

 تفرغ محب كاسر  للتليفزيون يعمل فى المسلسلات والأفلام التليفزيونية ومن أهمها " دموع فى عيون وقحه "١٩٨٠ و " محمد رسول الله " ١٩٨٣ و " عائلة الاستاذ شلش " ١٩٨٥ و " ليالى الحلمية "١٩٨٧ و"عفاريت السيالة"٢٠٠٤ و "بدون ذكر أسماء"٢٠١٣.هو البواب فى فيلم "البحث عن فضيحه"١٩٧٣ وهو حارس الفيللا فى فيلم الثأر ١٩٨٢.

كان لمحب كاسر عدد من الادوار المميزة خلال مشواره الفنى ، حيث ظهر فى دور عم بطل العمل “يوسف شعبان ” ، وشارك فى بطولة العمل كل من هدى سلطان وفادية عبد الغنى . 

محب كاسر 

منير مكرم يكشف لـ صدى البلد عن موعد ومكان دفن الفنان محب كاسر

وفاة الفنان محب كاسر بعد صراع مع مرض السرطان

صراع محب كاسر مع المرض :

مر الفنان محب كاسر برحلة مع المرض كانت صعبة ، حيث أصيب بالرسطان .

وكان كتب كريم - ابن الفنان محب كاسر - منشورًا مؤثرًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طالب فيه أصدقائه ومتابعيه بالدعاء لوالده، بعد أن تدهورت حالته الصحية.

وتوسل ابن محب كاسر، بالدعاء لابية، وكتب عبر فيسبوك: «يارب انت الشافي المعافي نسألك بحولك وقوتك ان تمن بالشفاء العاجل علي  باباحبيبي العزيز الفنان محب كاسر صاحب القلب الطيب».

وطمأن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية  الجمهور على صحة الفنان محب كاسر وأكد في تصريحات لـ صدى البلد أنه بخير حاليا وذلك بعد إصابته بضعف في عضلة القلب أدت إلى نقله أحد المستشفيات بـ 6 أكتوبر، مشيرا أن النقابة تتابع الحالة بإستمرار مع عائلته.

محب كاسر فى أحدى اعماله 

وخلال الدقائق القليلة الماضية إعلن الفنان  منير مكرم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فسبوك عن وفاة الفنان محب كاسر ، بعد صراع مع مرض السرطان .

وعلق منير مكرم ناعياً الفنان الراحل قائلاً : الدوام لله أخى وحبيبى الفنان محب كاسر " .

وأكد الفنان منير مكرم فى تصريحات لـ صدى البلد انه من المقرر ان يتم دفن الفنان محب كاسر صباح غداً بمدافن أسرته بالغربية ، وذلك بعد أستخراج تصريح الدفن وإنهاء أجراءات خروجه حثنان من هرمار بمنطقة الملك الصالح .

 

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