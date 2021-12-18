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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. أحداث شغب فى باريس.. وطاقم أرجنتيني للقاء مصر وقطر وإنتر يطيح بـ إريكسن

منتخب مصر
منتخب مصر

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة، سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

 

أحداث شغب وقنابل تتسبب في إلغاء مباراة ليون وباريس في كأس فرنسا

توقفت مباراة باريس وليون ضمن منافسات كأس فرنسا، بسبب أحداث شغب من جمهور النادي الأخير وبين شوطي اللقاء من المباراة المُقامة ضمن منافسات دور الـ 64 لبطولة كأس فرنسا، قام مشجعو ليون بإحداث أعمال شغب، كما ألقوا بقنبلة دخانية في منصة الملعب، ما تسبب بذعر جمهور باريس، والذي نزل لأرضية الملعب.

 

بايرن ميونخ يفوز على فولفسبورج 4-0 في الدوري الألماني

فاز فريق بايرن ميونخ على نظيره فولفسبورج بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الألماني.

 

الأهلي يخسر أمام مصر للتأمين في دوري سوبر السلة

خسر الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي  أمام نظيره فريق مصر للتأمين، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

 

جماهير الأهلي تستقبل الفريق بمطار الدوحة استعدادا للرجاء المغربي

حرصت رابطة جماهير الأهلي على استقبال بعثة النادي الأهلي بمطار الدوحة فور وصوله استعدادا لخوض مباراة بطولة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي.

 

وزير الرياضة يفتتح بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني

افتتح  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الجمعة، بطولة "كأس الفراعنة" الدولية الأولي لفرع الجمباز الفني رجال وآنسات، والتي تستضيفها مصر من 17 وحتى  19 ديسمبر الجاري، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي صالة رقم 2، بمشاركة 321 لاعبا ولاعبة من  12 دولة وهي قبرص واليونان وجورجيا  وسوريا والسعودية  وتركيا والهند وبولندا ولاتفيا وماليزيا وقطر ومصر البلد المضيف.

 

طاقم تحكيم أرجنتيني لمباراة مصر وقطر في كأس العرب

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب عن طاقم حكام أرجنتيني لإدارة مباراة منتخب مصر أمام قطر والمقرر لها غدا في مباراة تحديد لمركزين الثالث والرابع.

 

إنتر ميلان يعلن فسخ تعاقده مع كريستيان إريكسن

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، تعاقده مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب الفريق، بسبب معاناته من مشاكل في القلب.

 

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