دينا الشربيني ترقص في المدل بيست بالرياض.. فيديو

نشرت الفنانة دينا الشربيني فيديو جديد بالرياض عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و ظهرت دينا الشربيني وهي ترقص مستمتعا بوقتها في المدل بيست بالرياض ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

و كانت قد كشفت الفنانة دينا الشربيني كواليس مشاركتها في مسلسل الزيارة المعروض على شاهد Vip.

وقالت دينا الشربيني إنها تحسد شخصية فتاة مصرية رحلت إلى لبنان للإقامة هناك في أحد المنازل، ومن تفاصيل الشخصية أنها مسالمة".



وتابعت خلال لقائها مع برنامج «ET بالعربي»، أنها لا تجسد دور مرعب في المسلسل لأنها بتترعب، مؤكدة أنها سعيدة بالتعاون مع النجمتين اللبنانيتين تقلا شمون وكارول عبود.

مسلسل الزيارة يجمع دينا الشربينى، بكل من: تقلا شمعون، كارول عبود، إيلي متري، عبدو شاهين، سيرينا الشامي وكوكبة من الممثلين اللبنانيين.

فكرة مسلسل الزيارة مبنية على مقابلات مع أشخاص حقيقيين عاشوا تجربة الرعب على امتداد ثلاثين عاماً، وكتبت أحداثها في 8 حلقات من الرعب والتشويق، ورشة سرد .