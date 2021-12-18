عواطف حلمي : انعام محمد على إعادتنى للفن بسبب "سمنة "

اكدت الفنانة عواطف حلمي انها عادت الى التمثيل بعد توقف دام لمدة 10 سنوات بسبب رعايتها لبناتها عن طريق الاعلانات .

وتابعت عواطف حلمي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، حيت قررت العودة للتمثيل قمت بالمشاركة فى احدى الاعلانات الخاصة بمنتج “ سمن ” ، حيث كنت اقول جملة “ انتوا وحشونى أوى ” ، وقد حقق الأعلان رواجاً كبيراً .

وتضيف عواطف حلمي ، فؤجئت بعد عرض الاعلان ان المخرجة انعام محمد علي تطلبنى للمشاركة فى سهرة تليفزيونية بسبب تلك الجملة ، حيث كنت فقط أشارك فى برنامج أطفال باللغة العربية ، ولك يكن يسند لى أدواراً .

وكامت قد أكدت الفنانة القديرة عواطف حلمي أنها ابتعدت عن الوسط الفني لمدة 10 سنوات، بعد أن رزقت بطفلتين.

وأضافت عواطف حلمي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه كان لا بد من التوقف لفترة لرعاية الطفلتين خاصة وأنهما كانتا فى سن صغير، ولكن بعد أن انتهوا من المرحلة الابتدائية عادت للفن منة جديد.

واستكملت عواطف حلمي: كنت فى خلال فترة الستينيات والسبعينات نجمة، حيث قدمت العديد الهامة فى الإذاعة المصرية، ولكنى حين عدت من جديد بعد غياب 10 سنوات شعرت بدأت وكأننى كومبارس.

رفيق العمر:



كشفت الفنانة عواطف حلمي عن ذكرياتها مع زوجها الراحل مجدى رزق، والذى يعد واحداً من أبرز مهندسى الديكور فى مجال المسرح، حيث قدم عددا من الأعمال أبرزها مسرحية المتزوجون من بطولة الفنان سمير غانم.

وأكدت عواطف حلمي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: أنها تعرفت على زوجها خلال مشاركتها فى إحدى المسرحيات على مسرح الحكيم، مؤكدة أنه كان مدير خشبة المسرح آنذاك، وبدأت علاقة زمالة بينهما، خاصة وأنهما كانا من سكان منطقة شبرا.

وأضافت عواطف حلمي: عشت مع زوجى الراحل ما يقرب من 46 عاماً، حيث تزوجنا عام 1965 وظلت الزيجة مستمرة حتى وفاته عام 2011 .

واستكملت عواطف حلمي: أعتبر زوجى رزق من ربنا ، فقد كان يخاف على وقد وضعنا فى بداية زواجنا بعد الأمور التى التزمت بها، فقد رحب باستمراري فى العمل، ولكنه اشترط أن بعد الانتهاء من التصوير أن أعود إلى المنزل كزوجة فقط ولا أختلط بأحد.

نجمة الخليج :



وكانت كشفت الفنانة عواطف حلمي عن موقف جمعها بنجمة الخليج سعاد عبد الله خلال تصويرهما المسلسل الكويتى “ فضة قلبها أبيض ”.

وتابعت عواطف حلمي فى تصريحات مصورة لـ صدى البلد ، حيث جمعنى أول مشهد معها وجدت أنها تسألنى عن نسخة السيناريو الخاصة، خاصة وأنها لم تجدها معها كباقى الممثلين.

وأضافت عواطف حلمي قائلة: وجدت الفنانة سعاد عبد الله تسألنى “ فين نسختك يامدام ” ، فقلت لها اننى تركتها فى المنزل، وحين سألتنى عن السبب وكيف سأقوم بأداء المشهد، قلت لها إن حفظت الدور بأكمله".

وتستكمل عواطف حلمي حديثها: حين أقوم بأداء شخصية داخل عمل درامى أحرص على حفظ المشاهد كاملة قبل الذهاب الى التصوير، ولا أحتاج إلى النسخة فالحوار بأكلمه يكون قد حفر فى ذهنى.