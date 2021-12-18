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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الإضافي الأول.. التعادل السلبي يخيم على مباراة مصر وقطر

مباراة مصر وقطر
مباراة مصر وقطر

خيم التعادل السلبي على مباراة مصر وقطر، بعد انتهاء الشوط الإضافي الأول، في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع بكأس العرب.

 

أحداث الشوط الأول
 

بدأ منتخب قطر المباراة ضاغطا، لكن دون أي خطورة على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة.

سدد عمر كمال تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة الرابعة، لكنها مرت بعيدا عن مرمى منتخب قطر.

شهدت الدقيقة العاشرة هجمة مرتدة لمنتخب مصر عن طريق أحمد زيزو لكنها اصطدمت بأحد مدافعي منتخب قطر وتحولت إلى ركلة ركنية.

أطلق حمدي فتحي تسديدة قوية في الدقيقة 14، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لحارس منتخب قطر.

سدد أكرم عفيف لاعب منتخب قطر تسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 17، لكن تصدى لها محمد الشناوي حارس الفراعنة بسهولة.

توغل أحمد رفعت من الجبهة اليسرى، ومرر كرة رائعة لـ عمرو السولية  داخل منطقة الجزاء، لكن السولية أهدرها بطريقة غريبة لتتحول إلى ضربة مرمى في الدقيقة 19.

عاد أحمد رفعت للتوغل من الجبهة اليسرى مجددا في الدقيقة 21، لكن دفاع قطر تدخل وحول الكرة إلى ركلة ركنية.

وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر لإصابة في القدم اليمنى بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي منتخب قطر، في الدقيقة 32، لكنه استأنف المباراة بعد تدخل الجهاز الفني.

سدد حمدي فتحي تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقى 42، لكنها اصطدمت بدفاع قطر.

مرر أحمد رفعت الكرة لـ أحمد سيد أمام منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة للفراعنة، في الدقيقة 74، لكن زيزة سددها سهلة في الدقيقة 74.

حل مروان حمدي بديلا لـ أحمد رفعت في الدقيقة 85.

 

الشوط الثاني:
 

أهدر المعز علي لاعب منتخب قطر هدفا محققا في الدقيقة 46، بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر، لكن مهاجم العنابي “الخالي من الرقابة تماما” وضع الكرة بقدمه اليمنى فوق العارضة.

 

سدد حمدي فتحي تسديدة قوية  من أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 54، لكن تصدى لها حارس قطر.

 

كاد حمدي فتحي أن يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر من ضربة رأسية في الدقيقة 64، لولا تألق حارس قطر.

 

أهدر محمد شريف هدفا محققا لمنتخب مصر في الدقيقة 86، بعد انفراد بحارس مرمى قطر، لكن حارس قطر تمكن من التصدي للكرة.

 

الشوط الإضافي  الأول:

 

دفع كيروش بـ مصطفى فتحي بدلا من أحمد سيد زيزو، وأكرم توفيق بدلا من حمدي فتحي، وحل أحمد حجازي بديلا لـ الونش.

أطلق مروان حمدي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 100، تصدى لها “برشم” لترتد لـ مصطفى فتحي الذي سددها في يد حارس قطر مجددا ، لتخرج كرة ركنية.

سدد عمرو السولية كرة من أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 103، لكنها مرت بعيدة عن مرمى قطر.

 

حل مروان حمدي بديلا أحمد رفعت في الدقيقة 86.

 

وبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال -  محمود حمدي الونش - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية.

خط الهجوم : أحمد سيد زيرو -  أحمد رفعت  - محمد شريف

 

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش لتحقيق الفوز على قطر في مباراة اليوم،  من أجل مصالحة الجماهير، بعد الخسارة أمام تونس بهدف دون رد في الدور نصف النهائي، وضياع حلم التتويج بلقب كأس العرب للمرة الثانية في تاريخ.

 

على الجانب الآخر خسر منتخب قطر، أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف، في الدور نصف النهائي.

 

مصر قطر كأس العرب مصر وقطر محمد الشناوي أحمد رفعت

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