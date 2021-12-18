قبل انطلاقها بساعتين.. تأجيل مباراة أستون فيلا وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

بسبب كورونا...

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، عن تأجيل مباراة جديدة في البريميرليج بسبب انتشار فيروس كورونا مؤخرا في البلاد.

وقامت الرابطة، بتأجيل مباراة أستون فيلا وبيرنلي، ضمن الجولة رقم 18 من البريميرليج، قبل ساعتين من انطلاقها، بسبب تفشي كورونا في فريق أستون فيلا.

وتعد مباراة أستون فيلا وبيرنلي هي خامس مباراة يتم تأجيلها من أصل 10 في الجولة، كان من المقرر إقامتها اليوم السبت وغدًا الأحد.

وارتفع عدد مؤجلات الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 10 مباريات منذ بداية الموسم.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي، في بيان رسمي: "نظرًا لحالات الإصابة في أستون فيلا اليوم، فقد اضطرت الرابطة إلى تأجيل مباراة الفريق على أرضه ضد بيرنلي".

وتابعت: "قامت الرابطة بدراسة الخطاب الذي قدمه أستون فيلا الصباح اليوم، وتلقي مشورة طبية منفصلة، وافقت الرابطة على الطلب نتيجة عدم وجود عدد كافٍ من اللاعبين لتشكيل فريق، حيث استند القرار على عدد حالات كورونا والإصابات والمرض".

وأضافت: "تتفهم الرابطة أن قرار تأجيل المباراة قبل انطلاقها بوقت قصير سيصيب الجماهير بالإحباط، وتعتذر عن الإزعاج والاضطراب الذي صنعه القرار".

وواصلت: "ستستمر مباريات الدوري الإنجليزي، الأربع المتبقية في الجولة الحالية كما هو الحال".