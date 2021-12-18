الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة وعواصف على هذه المناطق خلال ساعات.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضات في درجات الحرارة وتقلبات قوية.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "هناك تقلبات جوية خلال الـ48 ساعة القادمة بسبب تأثرنا بالرياح الجنوبية الغربية والتي ستكون نشطة خلال الساعات الأولى من يوم الأحد على كافة محافظات الجمهورية".

وأشار: "سيكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم الطرق والتي ستصل إلى حد العاصفة على الأماكن المكشوفة والمدن الجديدة".

وأوضح: "فرص سقوط الأمطار ستبدأ على السواحل الشمالية ومناطق من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى"، لافتا: "سقوط الأمطار ستبدأ من ظهر الغد على السواحل الشمالية وستكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وخفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري والقاهرة، والتي ستستمر لمدة 48 ساعة".

وتابع: "ستهدأ الرياح بداية من يوم الأربعاء على أغلب الأنحاء مع استمرار فرص سقوط الأمطار على المناطق الشمالية المطلة على البحر المتوسط".