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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 19 - 12-2021

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 19 - 12-2021

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأحد 19-12-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل
مهنيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تدافع عن وجهة نظرك بلباقة وأن تؤثر فيمن حولك.
عائليا وعاطفيا: رغم الضغوط والتشوش، القمر المكتمل داعم ويساعدك أن تحافظ على تواصلك مع الأخوة والأحباب.

برج الثور
عاطفيا واجتماعيا: اليوم غير مناسب للتسرع وعليك أن تنتبه من الدخول في حوارات أو علاقات معقدة.
مهنيا وماليا: القمر المكتمل في منزل المال يطالبك اليوم بعدم المغامرة.. اعمل بجدية ودقة تفاديا للأخطاء، وراجع موقفك المالي تفاديا للخسائر.

برج الجوزاء
عاطفيا: اليوم يطالبك الفلك أن تضع نفسك مكان شريك حياتك كي تتفهم موقفه.
اجتماعيا ومهنيا: القمر المكتمل في برجك وعليك أن تتحكم في انفعالك.

برج السرطان
عاطفيا واجتماعيا: تحديات صغيرة تصحبها تقلبات مزاجية كبيرة.. اهدأ ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.
مهنيا وصحيا: القمر المكتمل بمنزل الصحة ينصحك أن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، ولا تتجاهل اليوم أي عارض أو شعور بالتعب.

برج الأسد
مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر يساعدك على التقدم ويعدك بيوم حافل بالاجتماعيات ولقاءات حلوة مع الزملاء والأصدقاء.
عاطفيا: الوضع الفلكي يجعلك أكثر تفاؤلا وإصرارا على الوصول لأهدافك وتنمية علاقتك بمن تحب.

برج العذراء
عاطفيا وعائليا: اليوم تنصحك الأفلاك بالاسترخاء وعدم التفكير في الهموم.
مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في وضع معاكس لبرجك وعليك أن تهتم بالتفاصيل في أي نشاط تقوم به وكن دقيقا.

برج الميزان
عائليا وعاطفيا: الوضع الفلكي يجعل المسائل الروحانية تسيطر عليك وتجد اليوم معنى للحياة بالتواجد مع الأحباب.
مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل بمنزل الحظ يمدك بالبصيرة والحدس وتشارك بوقتك مع من تثق بهم، وتلتقط الفرص.

برج العقرب
اجتماعيا وعاطفيا: اليوم عليك أن تعتمد اللباقة ولا تتسرع في أقوالك.
مهنيا وماليا: القمر المكتمل والتنافر بمنزلي المال يدفعك للانشغال بشأن ممتلكات أو بحث أمور مهنية أو مالية، ومن المهم ألا تغامر في قراراتك

برج القوس
مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في مواجهة برجك ويجب أن تتأنى في إظهار غضبك كي لا تعطي انطباعا بالكبر.. تأن أيضا في قراراتك وفي توقيع الأوراق.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تثر الزوابع مع شريك حياتك ولا تتفوه معه بكلام جارح تندم عليه.

برج الجدي
مهنيا وصحيا: القمر المكتمل يتنافر مع الشمس بمنزلي الصحة، وعليك أن تسترخي حتى تسترد طاقتك وحماسك، واحترس من التسرع والاندفاع.
عاطفيا واجتماعيا: عليك اليوم أن تكون كتوما ودقيقا ولبقا في أقوالك وتنفعك ملاحظتك لمشاعر الطرف الآخر.

الأبراج اليوم الأحد 19-12-2021 خبيرة الأبراج عبير فؤاد برج الثور عبير فؤاد

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