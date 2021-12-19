توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 19 - 12-2021

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأحد 19-12-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

مهنيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تدافع عن وجهة نظرك بلباقة وأن تؤثر فيمن حولك.

عائليا وعاطفيا: رغم الضغوط والتشوش، القمر المكتمل داعم ويساعدك أن تحافظ على تواصلك مع الأخوة والأحباب.

برج الثور

عاطفيا واجتماعيا: اليوم غير مناسب للتسرع وعليك أن تنتبه من الدخول في حوارات أو علاقات معقدة.

مهنيا وماليا: القمر المكتمل في منزل المال يطالبك اليوم بعدم المغامرة.. اعمل بجدية ودقة تفاديا للأخطاء، وراجع موقفك المالي تفاديا للخسائر.

برج الجوزاء

عاطفيا: اليوم يطالبك الفلك أن تضع نفسك مكان شريك حياتك كي تتفهم موقفه.

اجتماعيا ومهنيا: القمر المكتمل في برجك وعليك أن تتحكم في انفعالك.

برج السرطان

عاطفيا واجتماعيا: تحديات صغيرة تصحبها تقلبات مزاجية كبيرة.. اهدأ ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

مهنيا وصحيا: القمر المكتمل بمنزل الصحة ينصحك أن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، ولا تتجاهل اليوم أي عارض أو شعور بالتعب.

برج الأسد

مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر يساعدك على التقدم ويعدك بيوم حافل بالاجتماعيات ولقاءات حلوة مع الزملاء والأصدقاء.

عاطفيا: الوضع الفلكي يجعلك أكثر تفاؤلا وإصرارا على الوصول لأهدافك وتنمية علاقتك بمن تحب.

برج العذراء

عاطفيا وعائليا: اليوم تنصحك الأفلاك بالاسترخاء وعدم التفكير في الهموم.

مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في وضع معاكس لبرجك وعليك أن تهتم بالتفاصيل في أي نشاط تقوم به وكن دقيقا.

برج الميزان

عائليا وعاطفيا: الوضع الفلكي يجعل المسائل الروحانية تسيطر عليك وتجد اليوم معنى للحياة بالتواجد مع الأحباب.

مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل بمنزل الحظ يمدك بالبصيرة والحدس وتشارك بوقتك مع من تثق بهم، وتلتقط الفرص.

برج العقرب

اجتماعيا وعاطفيا: اليوم عليك أن تعتمد اللباقة ولا تتسرع في أقوالك.

مهنيا وماليا: القمر المكتمل والتنافر بمنزلي المال يدفعك للانشغال بشأن ممتلكات أو بحث أمور مهنية أو مالية، ومن المهم ألا تغامر في قراراتك

برج القوس

مهنيا واجتماعيا: القمر المكتمل في مواجهة برجك ويجب أن تتأنى في إظهار غضبك كي لا تعطي انطباعا بالكبر.. تأن أيضا في قراراتك وفي توقيع الأوراق.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تثر الزوابع مع شريك حياتك ولا تتفوه معه بكلام جارح تندم عليه.

برج الجدي

مهنيا وصحيا: القمر المكتمل يتنافر مع الشمس بمنزلي الصحة، وعليك أن تسترخي حتى تسترد طاقتك وحماسك، واحترس من التسرع والاندفاع.

عاطفيا واجتماعيا: عليك اليوم أن تكون كتوما ودقيقا ولبقا في أقوالك وتنفعك ملاحظتك لمشاعر الطرف الآخر.