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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توقعات الأبراج 2022| برج العذراء فرص جيدة تأتي في طريقك

توقعات الأبراج 2022|
توقعات الأبراج 2022| برج العذراء فرص جيدة تأتي في طريقك

كشف الدكتور أحمد شاهين، خبير الأبراج، عن توقعات برج العذراء لعام  2022 ، ويعتبر برج العذراء الذي يبدأ من 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر قد يكون لهذا العام العديد من حالات الصعود والهبوط بالنسبة إلى برج العذراء ، لذلك  في عام 2022  يُنصح  بتوخي الحذر في جميع أفعالهم.

 

أكد أحمد شاهين في تصريحات لـ صدي البلد، سواء كانت حياتك المهنية أو حياتك الشخصية، قد يساعدك إذا فكرت مرتين قبل اتخاذ القرار،  سيكون التشاور مع عائلتك حلاً مناسبًا أيضًا خلال هذا العام، إذا كان لديك فكرة ثانية عن أي شيء فتحدث إلى الشخص الذي تثق به أكثر.


أيضا ، ثق في غريزتك  لا تخذل أي أفكار فكر في الأمر بعناية ثم نفذ القرار، لا تغوص بلا مبالاة في الفرص التي ليس لها ضمان، قد تكون هناك فرص جيدة قد تأتي في طريقك، تحتاج إلى تحديدها وتقدير كل فرصة، ولكن أثناء كل هذا  حافظ دائمًا على التركيز والوضوح.

تابع:قد تصبح وجهًا مشهورًا بين دائرتك الاجتماعية،  قد تكون شخصيتك هي السبب الذي يجعل الأشخاص ينجذبون إليك وسيكونون سعداء أيضًا في شركتك ومن المرجح أن تجعلك شخصيتك معروفة جيدًا بين دائرتك وأقرانك، لا يحصل الكثيرون على مثل هذه الفرصة ليكونوا قلب وروح الحفلة ، لكنك تفعل ذلك ، وهذا أمر رائع.

هذه نعمة لأفراد برج العذراء ، استمتعوا بالشهرة ولا تشعروا بالأسف على الاهتمام. أيضًا ، لا تدع الأشخاص السلبيين يجعلونك تعتقد أن هذا قصير المدى وقصير الأمد أو حتى لا يدفعك إلى مشكلات احترام الذات.
هذا العام ، من المرجح أن يحصل أولئك الذين عملوا بجد على ثرواتهم على نتائج مرغوبة من الناحية المالية ، أنت تتعامل هذا العام مع ضغوط مالية شديدة، لذلك اعتني بأموالك هذا العام خاصة من يناير حتى سبتمبر 2022.
ومن ثم تأكد من حصولك على المشورة المالية من خبير، ضع خطة مالية قد تكون مناسبة لك، اتبع الخطة المالية وتأكد من التعامل مع نفقاتك وفقًا للخطة لأن الأمور قد تسهل، يمكنك استخدام هذا العام لكسب الأرباح من خلال عملك الجاد وتصميمك وقليلًا من ضبط الإنفاق.


الحب والرومانسية شيء ربما كنت تستمتع به دائمًا ، ولكن من المحتمل أن تكون بعض المشكلات التي لا يمكن تحملها بسبب بعض الانفجارات العاطفية، سيكون من الأفضل أن تعد نفسك لمواجهة أي موقف بهدوء، كن صبورًا جدًا في أمور الحب، فكر في كل اللحظات الحلوة والمرة التي قد تكون في الحياة،لا تدخل في بركة المرارة ، مع الأخذ في الاعتبار الأحداث الأخيرة التي قد تكون حدثت.

على الرغم من أنه من المحتمل أن يؤثر صراع الأنا على حالتك العقلية ، إلا أن التعامل معها بصبر قد يساعدك في إدارة الموقف بحكمة، فإن إظهار التعاطف مع من تحب وأحبائك قد لا يسبب لك أي ضرر.

يمكنك أيضًا البحث عن شريك مناسب للزواج، من المرجح أن يدعمك شهر يونيو 2022 للزواج والحب المتبادل. لذا ، خطط لعامك وفقًا لذلك، قد تجد بسهولة شخصًا مميزًا في حياتك وستكون مستعدًا للزواج منه رسميًا. 
قد يكون عام 2022 مثالياً لأولئك الذين عملوا بجد وخططوا لمستقبل أفضل أكاديمياً.

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