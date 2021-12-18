الثور والقوس الأبرز.. أبراج تتعرض للخيانة في 2022

يبحث الكثير من المواليد خلال هذه الفترة على توقعات الأبراج 2022، من الناحية الصحية والعاطفية والمادية، والجديد أيضا من ناحية الخيانة سواء الحبيب أو الصديق.

وكشفت ندى عادل خبيرة الأبراج عن المواليد المعرضين للخيانة في 2022.

برج الحمل

يتعرض فى بداية العام إلى الاهتمام بالعمل اكثر ويهمل العلاقه بسبب خيانة للحبيب وعدم سماع نصائحه فيحدث انفصال مؤقت حتى الربع الثاني.

الثور

يحدث انفصال منذ بداية العام بسبب ترك الشريك له بسبب طرف تالت والخيانة.

برج الجوزاء

يحدث معه مشاكل مع الحبيب بسبب العمل والغيرة على الحبيب ويكون متوتر فى نصف التاني من العام.

برج السرطان

يحدث خيانة ومشاكل عندما يراه الحبيب فى كل لقاء بسبب حبه الذى يعود من الماضى يؤثر عليه، ووجود طاقة غيره من شريك فى الماضى أو حب جديد من برج نارى ويحدث له انفصال ويبتعد برغبته من العلاقة.

برج الأسد

يحدث له انفصال بسبب الشريك يميل للبرود والخيانة دائما ويميل ويحدث انفصال قضائى بينه وبين الشريك في حالة الزواج.

برج العذراء

يحدث للبعض مشاكل زوجيه وغيره بسبب بعض العكوسات والذى يستخدمها الشريك فى التفريق بينه وبين الحبيب بسبب الطرف الثالث، ولكن الحظ يحالفه فى السيطرة على الوضع ويشغل باله المال والعمل وإنهاء أى متعلقات مالية وقانونية ويحدث انفصال خلال العام كثيره فى منتصف العام وآخر العام.

برج الميزان

يحدث له انفصال بسبب انتقام الشريك منه والعكس وسحب منه كل أمواله وتسبب له فى حالات نفسيه واكتئاب وبعد ذلك يفكر فى ارتباط جديد لكسر الحبيب والحب القديم ويقف بجانبه طرف حقيقي ويتزوج منه والبعض يحصل على زواج العمر والبعض يحصل علي طفل جديد.

برج العقرب

يشعر بالغيرة مع الحبيب بسبب وجود أشخاص مقربين.

برج القوس

يشعر بالجروح والألم بسبب الحبيب ومعاملته معه ولكنه يبحث على عمل يكيد به الشريك ويحصل على نجاح ساحق ويتمني رجوع الشريك مرة أخرى واستقرار في العلاقة من جديد.

برج الجدي

يحدث له فراق بسبب خيانة الشريك له لكنه يبحث على الانتقام منه.

برج دلو

يحقق أهدافه وانتقاماته على حساب الشريك وبسبب خيانة الشريك، والبعض لديه زواج وارتباط جديد فى بداية العام الجديد.

برج الحوت

برج الحوت يشعر بالبرود مع الشريك بسبب عواقب وخيمة فى كلام بينه وبين الشريك ولكنه حليفه الحظ سريعا يستشفي من أجل تحقيق أمنياته وتغير عمل شهره وسمعه تحقيق أحلامه