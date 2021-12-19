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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد صيام يكشف سبب خلافه مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة

أحمد صيام
أحمد صيام

قال الفنان أحمد صيام انه اختلف مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة بسبب مسلسل وجه القمر، حيث انني لم ارض ان ارى فنان ياتي الي المسلسل وبعدها يغيروه بأخر، وانا لم ارتضى ان يحدث هذا الامر سواء معي او مع غيري.


كما تحدث عن الفنان حسن حسني خلال لقائه مع الإعلامى  عمرو الليثى، ببرنامج "واحد من الناس"، وقال": الفنان حسن حسنى ده مدرسة علمنى يعنى ايه تعمل افيه يضحك الناس  وتعرف كيفية التعامل مع الجمهور ، و عملت معاه مسرحية في بوسعيد و كان كراسي الجمهور بعيد عن خشبة المسرح ، ولم نكن  نسمع ضحك الناس ، فطلب مننا ان نخرج  الديكور لبره شويه وقدم المسرحية و كسرنا الدنيا.

الفنان أحمد صيام: بسنت بنتى رفضت تمثل معايا وكان عندها حق

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عبر الفنان أحمد صيام، عن أمنيته فى مشاركة "ابنته بسنت" فى عمل فنى، معقبا:" بعترف أننا أخرتها فى دخول مهنة الفن".


وأضاف صيام خلال حواره مع برنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر قناة "الحياة"، قائلا:" بسنت رفضت مشاركتى فى عمل فنى، لكن هي كان عندها حق وانا اللى كنت غلط".

وأوضح صيام، إلى أن النصيحة التى وجهها إلى أبنته،هى التى دائما يقولها الفنان عادل أمام، وهى ضرورة مقدر الفن على رفض الأعمال الفنية، كـ مقدرته على قبولها.

ولفت الفنان أحمد صيام، إلى أنه ربى بناته على الصدق حتى لو أخطأوا.

وكان قال الفنان أحمد صيام، أنه عمل كمساعد مخرج فى البداية ، معقبا:" بدأت بـ ليلة القبض على طاطا، وبعده أبو العلا البشرى، وعصفور النار وغير ذلك".

وأضاف صيام  أن الأخراج مسؤولية كبيرة للغاية لذا لم يكمل كـ مخرج، مؤكدا أن المخرج يتحمل مسؤولية أى خطأ من الفريق الفنى.

وأكد صيام قائلا:" فيه قياسات غريبة بتحصل لو مسلسل نجح يبقى الممثلين هما العباقرة، لو مسلسل فشل يبقى المخرج هو اللى وحش".

إعلامي عمرو الليثي فاتن حمامة الفنان حسن حسني مسلسل وجه القمر سيدة الشاشة العربية الفنان أحمد صيام خشبة المسرح

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