أحمد صيام : مهنة الفن إدمان .. ورفضت بنتي تمثل نهائيًا ..فيديو

قال الفنان أحمد صيام، أنه عمل كمساعد مخرج فى البداية ، معقبا:" بدأت بـ ليلة القبض على طاطا، وبعده أبو العلا البشرى، وعصفور النار وغير ذلك".

وأضاف صيام خلال حواره مع برنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الأخراج مسؤولية كبيرة للغاية لذا لم يكمل كـ مخرج، مؤكدا أن المخرج يتحمل مسؤولية أى خطأ من الفريق الفنى.

وأكد صيام قائلا:" فيه قياسات غريبة بتحصل لو مسلسل نحج يبقى الممثلين هما العباقرة، لو مسلسل فشل يبقى المخرج هو اللى وحش".

مهنة الفن

وعن مهنة الفن، ومنعه أبنته بسنت من التمثيل قال صيام، مهنة الفن إدمان، وأبنتى بسنت من وهى طفلة تريد التمثيل وكنت رافضا تماما.

وأكد الفنان أحمد صيام، أن الفنان يواجه فى بدايته صعوبات كثيرة، خاصة الفنانات،لافتا إلى أنه بعد أنتهاء ابنته من دراستها بالجامعة، ترك القرار لها، معقبا:" قولتلها القرار ليكى بس شوفى حد يحكم على موهبتك".





