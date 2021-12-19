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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معاش يصل لـ 1500 جنيه .. التضامن تزف بُشرى لـ العمالة غير المنتظمة |فيديو

العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة

قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون التأمينات، إن قانون التأمينات الجديد رقم 148 لـ عام 2019، يُقدم دعم حوافز ودعم كثير للعمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أن قبل القانون كان العامل غير المنتظم يدفع جنيه، ويحصل على معاش 450 جنيهاً.

وأضافت ميرفت صابرين في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن القانون يُحسن من العمالة غير المنتظمة، حيث وصل معاش العامل الآن إلى 900 جنيه، ومع الزيادات والحوافز يصل إلى 1500 جنيه.

ونوهت مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون التأمينات أن الحد الأدنى للمعاش يرتبط بـ زيادة الحد الأدنى للأجر التأميني، معقباً: "الحد الأدني للمعاش حوالي 65% من الحد الأدنى للأجر التأميني".

وتابعت ميرفت صابرين قائلة: "نتوقع وصول المعاش على مدار سنتين إلى 2000 و2500 جنيه"، مشيرة إلى أن بعد جائحة كورونا، والدولة أولت اهتمام كبير لملف العمالة غير المنتظمة وأصبح الملف مطروح على أجندة الحكومات على مستوى العالم، وعلى مستوى القارة الأفريقية والمنطقة العربية بشكل خاص.

التضامن الاجتماعي العمالة غير المنتظمة مساعد وزير التضامن الاجتماعي شئون التأمينات جائحة كورونا

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