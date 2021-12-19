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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسين الجسمى يوجه رساله لـ متابعيه.. شاهد

صدى البلد

وجه الفنان حسين الجسمى رسالة ل، متابعيه ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

وكتب حسين الجسمى “ لا قيمة للجمال إذا انعدم الخُلُق ”. 

 

و حقق الفنان حسين الجسمي ، 28 مليونا و833 ألف مشاهدة - عبر موقع الفيديوهات يوتيوب - لأحدث أغانيه التي تحمل اسم: دق القلب، وذلك بعد طرحها يوم 13 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك بعدما، دخل الفنان الإماراتي حسين الجسمي قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة في العالم، على الموقع العالمي"يوتيوب" بأغنيته الجديدة ذات اللهجة العراقية "دق القلب Dag El Galb"، وحصل على مركز الـ37، منافساً النجوم العالميين "جاستن بيبر" و "سيا"، إذ حصل "بيبر" بأغنيته الجديدة "Ghost" على مركز الـ41، بينما حصلت "سيا" بأغنيتها "Cheap Thrills" على المركز 54، حيث جاءت المغنية البريطانية "اديل" بأغنيتها "Easy on me" في صدارة القائمة.

حسين الجسمي

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