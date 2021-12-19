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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 140 محضر اشغالات ومرافق في الأقصر

صدى البلد

قاد محمد عبد الفتاح أدم سكرتير عام محافظة الأقصر والعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لإزالة اشغالات الباعة الجائلين والتشوهات البصرية أسفل كوبرى أبو الجود والشوارع الجانبية بمنطقة حي وسط وجنوب الأقصر.

 

وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء علاء الطوخي حكمدار مديرية أمن الأقصر، واللواء محمود فاروق مساعد مدير أمن الأقصر وبمعاونة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق والرائد محمد عادلي رئيس مباحث المرافق.

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وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن الحملة استهدفت الحفاظ على المظهر الحضاري وإعادة الانضباط وفتح الطرق أمام المارة وتم رفع كافة الاشغالات وإزالة التند العشوائية المخالفة التي تشوة المنظر العام بجانب أعمال النظافة أولاً بأول فور رفع الأشغال مباشرة.

وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير (١٤٠) مخالفة حيث تم تحرير (٣٤) محضر اشغال طريق، (٩) محاضر نظافه عامه، (١٢) بائع متجول، (٢) مقهي تقدم شيشه وضبط (١٣) شيشه (٦) ميكروفون ازعاج، (٣) منشأه بدون ترخيص، (٦٣) ازالات إدارية. 

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد للقيادات التنفيذية والامنية بتكثيف المجهودات لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام.

 

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