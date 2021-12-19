وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: ماتسألوش عن المحذوف من المناهج

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الاستغناء عن الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة العام الماضي، كان هدفه التمكن من تطبيق التصحيح الإلكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة، لضمان تصحيح خال من الأخطاء البشرية، وليس لأنه التقييم الأمثل من الناحية العلمية.

وقال وزير التربية والتعليم : منذ قديم الأزل والتقييم في امتحانات الثانوية العامة يعتمد على اسئلة متنوعة ، وبالتالي لا ارى داعي لتدخل واعتراضات بعض الأهالي على أنواع التقييم لأن واجب الطلاب هو التعلم بغض النظر عن الامتحان، وليس الهدف هو التحضير للامتحان.

وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه من فكرة التساؤل ليلا ونهارا عن شكل وعدد أسئلة الامتحانات ، قائلا : ليتنا نسأل عن الموضوعات ونهتم بالمحتوى الذي ينبغي أن يتعلمه أولادنا بدلا من الاهتمام فقط بتوزيع الدرجات في الامتحانات.

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة قائلا : لا تسألوا عن الإعلان عن أي محذوفات من المناهج ، لأن الهدف من التعليم هو التعلم وليس تقليص ما أتعلمه من أجل تقييم خادع لامتحان قصير وغير مكتمل.

وكان قد نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التصريح المنسوب إليه والمتداول على السوشيال ميديا ، والذي زعم بأنه أعلن مستوى أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستؤدي إلى عدم حصول أي طالب على 90% ، وستجعل مجموع الأول على الثانوية العامة لا يتعدى الـ 70% ، بسبب اعتماد امتحانات الثانوية العامة هذا العام على أسئلة تقيس الفهم العميق لدى الطالب

وقال وزير التربية والتعليم : هذا الكلام المتداول كاذب تماما ، ولا اساس له من الصحة ، ولم نقله في أى مكان.

وبخصوص إلغاء التشعيب في الثانوية العامة والجدل المثار بشأن ان هذا القرار سيصعب الوضع على طلاب الثانوية العامة ، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ان قرار إلغاء التشعيب الى علمي علوم وعلمي رياضة ، يتم بعد إعادة صياغة مناهج الثانوية العامة وضم العديد منها لضبط التوازن بين شعبتى العلمي والأدبي.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : سوف نعلن تفاصيل إعادة صياغة مناهج الثانوية العامة وضم العديد منها لضبط التوازن بين شعبتى العلمي والأدبي في وقت لاحق.

وأضاف وزير التربية والتعليم : سنعلن ايضا في موقف الطلاب الراسبين وطلاب التقسيم في الثانوية العامة بعد بداية الترم الثاني من هذا العام.