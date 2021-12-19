وزير التعليم يحسم جدل "الاسئلة المقالية" في امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل المثار بشأن تضمين امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي “الإلكترونية” اسئلة مقالية.

حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : الأصل في الأمور أن يتضمن التقييم أسئلة بأشكال متنوعة ومستويات صعوبة متدرجة.

وأضاف وزير التربية والتعليم : لذلك الطبيعي ان يكون هناك أسئلة مقالية ، كما كان الحال لعشرات السنوات

واستكمل وزير التربية والتعليم : لا داعي للجدل لان أسئلة القصة والتعبير والترجمة أمور مهمة.

وكان قد نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، توضيحا جديدا بشأن امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الخاصة بالفصل الدراسي الاول.

وشمل توضيح وزير التربية والتعليم التصريحات التالية :

امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي امتحانات تيرم عادية جدا في سنوات نقل وهدفها ان يقف الطلاب على مستواهم في الموضوعات المختلفة.

الامتحانات الالكترونية ستعقد في المواد الاساسية

ستتضمن الامتحانات الالكترونية اسئلة اختيار من متعدد

سيتم تصحيح امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي إلكترونيا بدون عنصر بشري.

سيشمل زمن الامتحان في بعض المواد وقتا لاسئلة مقالية ورقية يتم وضعها على مستوى المدرسة وتصحيحها ايضا على مستوى المدرسة.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستكون بنظام اوبن بوك

"لا يجوز اصطحاب كتب ورقية الى الامتحان" حيث "تتوفر الكتب الرقمية على التابلت"

على الطلاب تحميل الكتب الرقمية على التابلت قبل الامتحان او فتحها اثناء الامتحان من خلال الرابط الالكتروني.

يمكن للطالب ان يستخدم ورقة بيضاء في كتابة الخطوات إذا احتاج الامر ذلك في بعض المسائل الرياضية والعلمية.

امتحانات المواد خارج المجموع ورقية ومن وضع وتصحيح المدرسة.

إذا تعرض طالب لأى مشكلة تقنية أثناء الامتحان سوف يتاح له امتحان إعادة لاحقا.

تحرص الوزارة على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا وعلى الطلاب استخدام الماسك الطبي طوال فترة تواجدهم بالمدرسة مع ملاحظة التباعد الاجتماعي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات اولى ثانوي الخاصة بنصف العام العام الدراسي الحالي ٢٠٢١\٢٠٢٢ .

و وفقا لـ جدول امتحانات اولى ثانوي المعلن من وزارة التربية والتعليم ، تقام امتحانات اولى ثانوي في الفترة بين السبت ٢٢/١/٢٠٢٢إلى الأربعاء ٢/٢/٢٠٢٢

وقالت وزارة التربية والتعليم : تتم امتحانات اولى ثانوي مع ملاحظة أن تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي ١٥، ١٧ يناير ٢٠٢٢

جدول امتحانات اولى ثانوي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات نصف العام لطلاب الصف الثاني الثانوي الدارسين بالعام الدراسي 2021 / 2022.

ووفقا لجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي ، تنطلق امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي خلال الفترة من الأحد ٢٣/١/٢٠٢٢ حتى الخميس ٣/٢/٢٠٢٢.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورة جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي المعتمد من وزارة التربية والتعليم