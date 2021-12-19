الأردن.. أول رحلة جوية منخفضة التكاليف تصل عمان قادمة من إيطاليا

حطّت في مطار الملكة علياء الدولي في عمان الأردنية، أول رحلة منخفضة التكاليف لطائرات شركة "wizzair" العالمية قادمة من ميلان الإيطالية، وفق بيان صادر عن هيئة تنشيط السياحة.

وجاء قدوم أول رحلة طيران مباشر منخفض التكاليف قادمة من مدينة ميلان الإيطالية، إيذانا ببدء تسيير هذا الخط المباشر والجديد بكلف منخفضة جدا، وفق صحيفة الدستور الأردنية.

وأشار وزير السياحة والاثار الأردني رئيس مجلس ادارة هيئة تنشيط السياحة نايف حميدي الفايز، إلى وصول أول رحلة قادمة من مدينة ميلان الإيطالية عبر شركة wizzair الى العاصمة عمان التي تشغل طيرانا منخفض التكاليف في العشرات من دول العالم.

من جانبه أوضح مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، أهمية هذا الحدث مشيرا إلى أن الطيران منخفض التكاليف يعد محورا أساسيا ومهما لزيادة أعداد السياح إلى المدينة وتحريك العجلة الاقتصادية بشكل عام عبر زيادة الدخل السياحي.

وأضاف أن شركات الطيران منخفض التكاليف، تعد من أكبر وأقوى الشركات المتخصصة بالنقل السياحي بأسعار منخفضة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن عمل هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة والآثار وشركات الطيران، يسعى إلى استمرارية هذا المشروع، لتكون الأردن الوجهة السياحية المفضلة لأنماط السياح من مختلف دول العالم.