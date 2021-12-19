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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب معتز محمود: هناك حرص من قبل القيادة السياسية للنهوض بقطاع الصناعة

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك حرص من قبل القيادة السياسية للنهوض بقطاع الصناعة، واللجنة حريصة على متابعة كافة التوصيات والملف عن قرب، من أجل ترجمة هذا الاهتمام من قبل القيادة السياسية فى صورة قرارات على الأرض.

وتابع:" مينفعش فى بلد زى مصر لا يوجد خريطة صناعية، المفروض أن يكون هناك دور للدولة يتمثل فى قاعدة بيانات دقيقة بكافة الصناعات الموجودة على مستوى الجمهورية، على أن تكون هناك دراسة تتمثل فى الاحتياجات وتكلفته ومراعاة احتياج السوق".

جاء ذلك خلال زيارة وفد برلماني من لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم لمحافظة الإسكندرية، برئاسة النائب معتز محمود للوقوف على البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بمحافظة الإسكندرية.

وقال محمود، إن الارتقاء والنهوض بالصناعة يستلزم اعادة النظر فى جميع القوانين التى تخص القطاع، لافتا إلى تعديل بعض القوانين الخاصة بالصناعة أكثر من 32 مرة، بالاضافة الى ان هناك محاولة جادة من اللجنة لفض الاشتباك والتداخل بين الوزرات حتي ننهض بالصناعة من اجل اقتصاد وطني قوي، مؤكدا ان هناك دراسة جادة باللجنة لفض التشابك.

وأكد رئيس لجنة الصناعة انه متفاءل رغم بعض المعوقات والمشكلات التي يعرضها المصنعين ،  وذلك بسبب وجود إرادة سياسية حريصة على الارتقاء بالصناعة، موضحا انه سيكون هناك خطوات جادة في هذا الامر.

القيادة السياسية قطاع الصناعة خريطة صناعية قاعدة بيانات لجنة الصناعة بمجلس النواب وفد برلماني محافظة الاسكندرية

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