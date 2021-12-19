تقدم معها برنامج تحيا مصر.. أماني ضرغام تحقق أمنية فتاة من ذوي الهمم

فاجأت أماني ضرغام، الكاتبة الصحفية، هبة عاطف من ذوي الهمم بمداخلة هاتفية على الهواء.

وقالت أماني ضرغام، خلال مداخلة هاتفية بـ برنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية صدى البلد: "مساء الخير على ضيفتكم الجميلة اللي هتكون زميلتي في برنامج تحيا مصر خلال الفترة اللي جاية بدءا من يوم الخميس القادم بالبرنامج العام بقرار من وزير الرياضة".

وتابعت أماني ضرغام: "برنامج تحيا مصر، إذاعي سياسي واجتماعي، وهبة هتكون جزء من البرنامج وهتكون معايا كل يوم خميس وهتتكلم معايا في موضوعات عامة".

وأكدت أن ذوي الهمم جزء من المجتمع ولا يجب أن يكونوا بمعزل عنه، متابعة: "دعم كبير من الرئيس وانسانيته فارقة وهناك تواصل منه كبير مع الولاد وعشان كده مصر كلها بتساعد الأولاد دول محبة فيهم".

