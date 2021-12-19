عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مكياج قوي.. ياسمين صبري تتألق بفستان وردي في أحدث إطلالة.. شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

حرصت الفنانة ياسمين صبري علي مشاركة جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 
وظهرت ياسمين صبري من داخل سيارتها، مرتدية فستانا باللون الوردي الفاتح بتطريزات من الريش مع كاب بقماش الشيفون وتركت شعرها منسدلًا واعتمدت مكياجا قويا.


وتعاقد المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على تولى مهمة إخراج مسلسل النجمة ياسمين صبرى المقرر عرضه في شهررمضان 2022 من تأليف محمد عبد المعطى وإنتاج شركة سينرجى، ويجرى الاستقرار على اسمه النهائي حالياً، وبدأ صالح في جلسات العمل مع القائمين على المسلسل ووضع الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيراتالفعلية.


وتعود ياسمين صبرى إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبدالمعطى الذى تعاونت معه فى أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل "حكايتى" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سميرفرج، وحققالعمل نجاحا كبيرا عند عرضه.

IMG_٢٠٢١١٢١٩_١٨٥٤٢٩
IMG_٢٠٢١١٢١٩_١٨٥٤٢٩
ياسمين صبري داخل سيارتها فستان في احدث اطلالة رمضان 2022 مسلسل النجمة ياسمين صبرى

ترشيحاتنا

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

مشروع قرار إسرائيلي بمنع السفر إلى أمريكا وتركيا والمغرب و5 دول أوروبية

عملوا من المعجون لبن مجفف وصدروه للخارج|لماذا تصدر منايفة من مركز تلا مؤشرات البحث؟

أمطار غزيرة.. استمرار تعطيل الدراسة في كفر الشيخ غداً بسبب الطقس السيئ

مؤتمر جامعة الأزهر للمناخ: التعليم أقوى سلاح لتحقيق التنمية المستدامة

الدوري الإنجليزي. ليفربول يتعادل 1-1 مع توتنهام في الشوط الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس مطروح لسوء الأحوال الجوية

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

ذروة التقلبات الجوية.. الأرصاد: متوقع سقوط كرات ثلج على هذه المناطق

حقيقة ضعف القدرة الجنسية للرجل في الشتاء .. تفاصيل

تحذيرات عاجلة.. عاصفة رعدية تضرب البلاد خلال ساعات

تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

استبعاد طارق حامد.. 40 لاعبا فى القائمة المبدئية لمنتخب مصر بأمم أفريقيا

الأهلي والرجاء في السوبر الإفريقي.. حكم وموعد المباراة والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أربعيني وسيم .. من هو شبيه رشدي أباظة؟

بعد تأخر عربة الزفاف.. شاهد.. لحظة تحميل عروس على سيارة نصف نقل|فيديو

جنون.. شاهد امرأة تحول مطبخها إلى شاطئ رملي لأطفالها|صور

شاهد قرد ينتقم من كلاب قتلت صغيره|فيديو

فيديو

عاقل ورزين.. سيدة تبحث عن زوجة ثانية لزوجها .. فيديو

فنانون نجوا من الموت خلال 2021.. تعرف عليهم| فيديو

الجو متقلب .. تعطيل الدراسة وتحذيرات من العواصف الرعدية والصقيع

عايزاه يفرح.. سيدة تشعل السوشيال ميديا وتبحث عن عروسة لزوجها.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ