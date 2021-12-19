نجم الزمالك السابق: كيروش مدرب فاشل وبيعاند في الجماهير

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن المسئوليين لم يطلبوا من كارلوس كيروش الحصول على بطولة كأس العرب.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "كارلوس كيروش عايش عكس المصريين، وهو عارف أن أفشة كويس فبيقوم بإبقاده على مقاعد البدلاء".

وأوضح نجم الزمالك السابق :"حسين فيصل لم يكن يعرفة أحد وشارك بشكل جيد، وعندما تم الشكر فيه من الجماهير قام إجلاسة على مقاعد الدلاء ونفس الأمر مع محمد شريف وايضا أحمد رفعت".

وواصل محمد صلاح حديثة قائلا:"كارلوس كيروش بيعمل عكس اللي بيحبه الشعب المصري وهذا الأمر عجيب جدا، وحديثة عن التحكيم يدل أنه مدرب فاشل، وإحنا مش صغيرين ".

وتابع "الشعب المصري مفيش حد هيعرف يضحك عليه، ولازم اللي حوالية يوصلوا ليه الكلام دا".

واختتم "فينجادا مالوش دور في الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمود سعد كان الأحق بالتواجد في منصب المدير الفني للاتحاد، والرئيس السيسي طلب عدم تواجد مدرب أجنبي ويجب أن يتم هذا الأمر".

https://fb.watch/9-d0_u3NaI/