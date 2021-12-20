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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصين: 274.94 مليار دولا صافي أرباح الشركات الحكومية خلال 11 شهرا

الصين
الصين

قالت لجنة رقابة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة الصيني، إن الشركات المركزية المملوكة للدولة في الصين شهدت نموا قويا في صافي الأرباح خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام 2021.

وأوضحت لجنة رقابة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة الصيني، أنه خلال الفترة من يناير- نوفمبر، نما صافي الأرباح للشركات المركزية المملوكة للدولة، إلى 1.75 تريليون يوان (حوالي 274.94 مليار دولار أمريكي).

وأضافت لجنة رقابة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة الصيني، أن الشركات في الصناعات البترولية والبتروكيماوية وصناعات الحديد والصلب وكذلك الفحم، شهدت زيادة ملحوظة في أرباحها.

وتابعت لجنة رقابة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة الصيني :ارتفعت كثافة البحوث والتطوير (نسبة الإيرادات المعاد استثمارها في البحوث والتطوير) للشركات المركزية المملوكة للدولة بنسبة 0.1 نقطة مئوية مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 2.3 بالمئة خلال تلك الفترة.

وأشارت لجنة رقابة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة الصيني إلى أنه منذ بداية العام، سرَّعت الشركات المركزية المملوكة للدولة من وتيرة استثمارها في الصناعات الناشئة الاستراتيجية.

وخلال الأرباع الثلاثة الأولى، بلغ استثمار الشركات المركزية المملوكة للدولة في الصناعات الناشئة الاستراتيجية 726.7 مليار يوان، بزيادة 6.3 بالمئة على أساس سنوي، بحسب ما أظهرت البيانات.

وبنهاية الشهر الماضي، بلغت نسبة الديون إلى الأصول للشركات المركزية المملوكة للدولة 65.1 بالمئة.

الشركات مجلس الدولة الصيني الصناعات البترولية صناعات الحديد والصلب الشركات المركزية

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