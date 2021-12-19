باتعة.. مزارعة فاكهة بالأقصر تنال إشادات دولية.. فيديو

قالت باتعة نوبي مزارعة فاكهة ، إنها ورثت أشجار نخيل عن والدها وجودة ثمارها عالية وبعدها قمت بمتابعة هذا العمل عن والدي ، لافتة إلي إنها ذات يوم أتي إلي بلدتهم بعض المهندسين لتقديم نصائح لتحسين جودة إنتاج زراعة الفاكهة وقت بالذهاب والجلوس معهم كي استفيد .

وأضافت باتعة نوبي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إنها بدأت العمل في زراعة الفاكهة كـ تحدي قائلا " المرآه الصعيدية عندما تريد تفعل ما تريد " ، لافتة إلي أن المرآه لديها قدرة تحمل اكثر من الرجل ، مؤكدة إنها بعد الجلوس مع المهندسين اتضح انهم لديهم مشروع تابع للولايات المتحدة من اجل تنمية الريف المصري وبالفعل اشتركت فيه .

وأوضحت باتعة نوبي ، إن هذا المشروع قدم لنا الدعم الفني مجانا وتواصلت مع هؤلاء المهندسين وبدأت في العمل معهم وكان عمل تطوعي وهذا لتعلم أساليب الزراعة الصحيحة التي تساعد علي زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية للفاكهة .وبعدها كنت أول مراسل زراعي للمشروع وتم تكريمي من قبلهم .