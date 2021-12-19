أخبار الفن.. نهلة سلامة وأزمة فستانها الجريء.. والإمارات ترفع الرقابة على الأفلام

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، شادية ونهلة سلامة وشيرين وبدرية طلبة ومن اهم الاخبار:

ردت الفنانة نهلة سلامة على الانتقادات التي وجهت لها؛ بعد إطلالتها في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43.

أعلنت الإمارات اليوم الأحد، أنها لن تقوم بعد الآن بفرض رقابة على الأفلام التي يتم عرضها في دور السينما.

. أكدت الفنانة بدرية طلبة في تصريح خاص لموقع صدى البلد أنها لم تتعمد الإساءة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب كما فسر البعض؛ بعد أن قالت لها: هحلق زلبطة على الزيرو.. تضامنا معاكي.

كشفت الفنانة نهلة سلامة عن كواليس تعاونها مع الفنانين الراحلين أحمد زكي ونور الشريف والساحر محمود عبد العزيز .

بعد إسدال الستار على بطولة كأس العرب 2021 بقطر ، بتتويج الجزائر على حساب تونس ، احتفل نجم الخضر يوسف بلايلي بطريقة خاصّة ،حيث كتب اسم الفنان الراحل هواري بوضو على التيشيرت الخاص به.