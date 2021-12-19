عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. نهلة سلامة وأزمة فستانها الجريء.. والإمارات ترفع الرقابة على الأفلام

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، شادية ونهلة سلامة وشيرين وبدرية طلبة ومن اهم الاخبار:

 

شادية لبست زيه ومحدش قال حاجة.. نهلة سلامة تعلق على أزمة فستانها الجريء| فيديو

ردت الفنانة نهلة سلامة على الانتقادات التي وجهت لها؛ بعد إطلالتها في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43.

 

إدراج تصنيف عمري+21.. الإمارات تقرر رفع الرقابة على الأفلام

أعلنت الإمارات اليوم الأحد، أنها لن تقوم بعد الآن بفرض رقابة على الأفلام التي يتم عرضها في دور السينما.

 

كنت بدعمها.. بدرية طلبة ترد على اتهامها بالسخرية من شعر شيرين عبد الوهاب

 . أكدت الفنانة بدرية طلبة في تصريح خاص لموقع صدى البلد أنها لم تتعمد الإساءة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب كما فسر البعض؛ بعد أن قالت لها: هحلق زلبطة على الزيرو.. تضامنا معاكي.

 

كان محتضني جدا.. نهلة سلامة تتحدث عن عملها مع أحمد زكي

كشفت الفنانة نهلة سلامة عن كواليس تعاونها مع الفنانين الراحلين أحمد زكي ونور الشريف والساحر محمود عبد العزيز .

 

رحل من 3سنوات..8 معلومات عن الجزائري هواري بوضو بعد ظهوره بكأس العرب

بعد إسدال الستار على بطولة كأس العرب 2021 بقطر ، بتتويج الجزائر على حساب تونس ، احتفل نجم الخضر  يوسف بلايلي بطريقة خاصّة ،حيث كتب اسم الفنان الراحل هواري بوضو على التيشيرت الخاص به.

شادية نهلة سلامة شيرين بدرية طلبة الامارات

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لحفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي وقائمة الجوائز

بسنت شوقي وبيرسي تاو يتصدران قائمة الأكثر بحثا على جوجل في 2021

استقبال حار من جمهور الهضبة.. عمرو دياب ينشر فيديو لحفله بالسعودية

عرض "أكون" في حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

رحل من 3سنوات..8 معلومات عن الجزائري هواري بوضو بعد ظهوره بكأس العرب

بحبك..أوكا يطرح أحدث أغانيه على يوتيوب..فيديو

كان محتضني جدا.. نهلة سلامة تتحدث عن عملها مع أحمد زكي

شادية لبست زيه ومحدش قال حاجة.. نهلة سلامة تعلق على أزمة فستانها الجريء| فيديو

ترشيحاتنا

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتعادل مع قادش ويضيع فرصة الانفراد بالصدارة

كل ماتريد معرفته عن كيا كرنفال 2022 في السوق القطري .. صور

النشرة الاقتصادية..تباين أسعار العملات الأجنبية واستقرار الدولار .. المالية تعلن آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامات .. هبوط البورصات العربية

الحَكَم افتكرهم واحد.. تفاصيل استدعاء الشرطة وإلغاء مباراة في الدوري بسبب لاعبين توأم

بسبب سوء الطقس.. تعطيل الدراسة بجميع مدارس القليوبية غدا

أخبار البرلمان| فوائد ضخمة لـ برنامج الإصلاح الهيكلي .. منح ومزايا بالجملة لكبار السن في مشروع القانون الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. تعطيل الدراسة غدا في جميع مدارس القاهرة

من بينها القاهرة.. تعطيل الدراسة في 7 محافظات غدا بسبب الطقس السيئ

تعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس مطروح لسوء الأحوال الجوية

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

حقيقة ضعف القدرة الجنسية للرجل في الشتاء .. تفاصيل

بسبب سوء الطقس.. تعطيل الدراسة بجميع مدارس القليوبية غدا

بعد ضبط مصنع جبن من معجون حوائط.. المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة الغش

ذروة التقلبات الجوية.. الأرصاد: متوقع سقوط كرات ثلج على هذه المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رنجة بالورنيش وجبنة من معجون الحوائط.. كيف تتعرف على الأطعمة المغشوشة قبل شرائها؟

تكريم 6 رموز مسرحية مصرية ودولية في ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

أربعيني وسيم .. من هو شبيه رشدي أباظة؟

فيديو

أبرزهم رشدي أباظة وجوهرة ونانسي عجرم.. شبيهو النجوم فولة وانقسمت نصين.. فيديوجراف

فيديو جراف.. جريمة هزت المجتمع الأردني..قصة مريم الفتاة المقتولة بـ 15 طعنة

توضيحات عاجلة لوزير التعليم حول امتحانات أولي وثانية ثانوي وتأجيل الدراسة.. فيديو

عاقل ورزين.. سيدة تبحث عن زوجة ثانية لزوجها .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ