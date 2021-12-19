أخبار الفن.. نهلة سلامة وأزمة فستانها الجريء.. والإمارات ترفع الرقابة على الأفلام

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، شادية ونهلة سلامة وشيرين وبدرية طلبة ومن اهم الاخبار:
شادية لبست زيه ومحدش قال حاجة.. نهلة سلامة تعلق على أزمة فستانها الجريء| فيديو
ردت الفنانة نهلة سلامة على الانتقادات التي وجهت لها؛ بعد إطلالتها في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43.
إدراج تصنيف عمري+21.. الإمارات تقرر رفع الرقابة على الأفلام
أعلنت الإمارات اليوم الأحد، أنها لن تقوم بعد الآن بفرض رقابة على الأفلام التي يتم عرضها في دور السينما.
كنت بدعمها.. بدرية طلبة ترد على اتهامها بالسخرية من شعر شيرين عبد الوهاب
. أكدت الفنانة بدرية طلبة في تصريح خاص لموقع صدى البلد أنها لم تتعمد الإساءة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب كما فسر البعض؛ بعد أن قالت لها: هحلق زلبطة على الزيرو.. تضامنا معاكي.
كان محتضني جدا.. نهلة سلامة تتحدث عن عملها مع أحمد زكي
كشفت الفنانة نهلة سلامة عن كواليس تعاونها مع الفنانين الراحلين أحمد زكي ونور الشريف والساحر محمود عبد العزيز .
رحل من 3سنوات..8 معلومات عن الجزائري هواري بوضو بعد ظهوره بكأس العرب
بعد إسدال الستار على بطولة كأس العرب 2021 بقطر ، بتتويج الجزائر على حساب تونس ، احتفل نجم الخضر يوسف بلايلي بطريقة خاصّة ،حيث كتب اسم الفنان الراحل هواري بوضو على التيشيرت الخاص به.