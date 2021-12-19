كنت بدعمها.. بدرية طلبة ترد على اتهامها بالسخرية من شعر شيرين عبد الوهاب .

أكدت الفنانة بدرية طلبة في تصريح خاص لموقع صدى البلد أنها لم تتعمد الإساءة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب كما فسر البعض؛ بعد أن قالت لها: هحلق زلبطة على الزيرو.. تضامنا معاكي.

وقالت بدرية طلبة :" لم أكن أتعمد الإساءة لشيرين عبد الوهاب ، فهي أحد المطربات المفضلين لي وبحبها جدا".

وأضافت :" بعض الناس تتصيد الأخطاء بشكل مبالغ فيه ،وأنا مررت بتجربة صعبة من قبل، ولهذا كنت أدعم شيرين في الفيديو وليس كما فسر البعض انني أسيء لها".

طالعة بلبوصة كدا.. بدرية طلبة توجه رسالة لـ شيرين: أنا هحلق زلبطة

نشرت الفنانة بدرية طلبة، مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تعلق فيه على ظهور شيرين عبد الوهاب حليقة الرأس بعد انفصالها عنن حسام حبيب.

وقالت بدرية طلبة: “هحلق زلبطة على الزيرو.. تضامنا معاكي، الواحدة ما بتصدق شعرها يطول أقوم أنا طالعة عالناس بلبوصة كدا.. مفيش راجل يستاهل التضحية”.

وأوضحت بدرية طلبة: "عملتي كدا علشان عندك اكتئاب؟ العالم كله عنده اكتئاب لو حسيتي بكدا كلميني قوليلي بدرية أنا عندي اكتئاب وأنا هخليكي تخرجي منه زي ما يكون مولودة من جديد.. وبعدين صعب أوي اللي انتي عملتيه مفيش راجل يستاهل التضحية دا هما سبب الاكتئاب"، مشيرة إلى أن ما أقدمت عليه شيرين كان بسبب الحسد وليس الاكتئاب.

وتابعت بدرية طلبة: “أنا بس عايزة أفرحك وأضحكك شوية، إنتي جميلة وأنا بحبك وبحب صوتك، وكل الناس بتحب صوتك، إنتي ست موهوبة وجميلة”.

ويُذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت في مسلسل البرنس خلال شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وشارك فى بطولة العمل، كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه؛ ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.