تطعيم 57 % من إجمالي المستهدف ضد شلل الأطفال بأسوان

عقد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، اجتماعا مسائيا بحضور الدكتور مصطفي أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي ، بالإضافة لمراقبي التطعيمات بالمحافظة.

حيث تابع خلال الاجتماعات نتائج اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والذي أسفر عن تطعيم عدد 144 ألف و 471 طفل ، بنسبة 57 % من إجمالي المستهدف والذي يبلغ 252 ألف و 153 طفل.

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كما شدد الدكتور إيهاب حنفي خلال الاجتماع علي أهمية متابعة الفرق الطبية المشاركة لحظة بلحظة ، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لإنجاح الحملة ، بالإضافة لتذليل أي معوقات أمام الفرق الطبية المشاركة .

يُذكر أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال قد انطلقت صباح الأحد في أسوان ، وتسمر حتي يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021 ، و تستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات ، عن طريق فرق متحركة وثابتة بإجمالي 1345 فريق ، تجوب المنازل في جميع المناطق ، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال.

علاوة على تواجد فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية حيث تأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض .

هذا واستمرارا للجهود المبذولة من أجل رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فى القرى والمناطق النائية والمحرومة من خلال تنظيم القوافل الطبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي" التطوير الشامل للريف المصري".

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال القافلة الطبية التي قامت الكشف المجاني وتقديم كافة الخدمات العلاجية والصحية المختلفة لأهالي قريتي فطيرة بمركز كوم أمبو ، والطوناب بمركز إدفو.

صرح بذلك الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان والذى أشار إلى أن القوافل الطبية قامت على مدار يومان في كل قرية حيث تم إجراء الكشف الطبي على 2882 مواطن ومواطنة ، موضحاً بأن القوافل قدمت عدة خدمات علاجية متنوعة للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، فضلاً عن عقد ندوات التوعية للأهالي.

وتوجد هناك جهود مميزة قام بها طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة مما ساهم في إعادة الشكل الحضاري والجمالي بقري ومداخل محافظة أسوان، من خلال رسومات الجداريات بمدخل هذه الأماكن.