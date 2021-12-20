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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القومي للأمومة: حبس أب بسبب ضربه لابنته بشكل مبرح

صدى البلد

علق صبري عثمان، رئيس وحدة نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، على قرار النيابة العامة بـ حبس أب قام بضرب ابنته، قائلا: " إن النيابة العامة والمجلس القومي للأمومة لا يمنع حق الأب من تأديب أبناءه، ولكن عندما يتجاوز الأمر حق التأديب الجائز شرعا وقانونا، يجب علينا التدخل".

وأضاف “صبري عثمان” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”:" الأسبوع الماضي وصل لنا بلاغ حول تعدي أب زوجته على ابنته ذات الـ 6 سنوات، متابعا:" جدة الفتاة هي من قامت بالبلاغ".

وأردف:" بعد إجراء الكشف الطبي على الطفلة، وجدنا أن الأب قام بضرب ابنته أكثر من مرة"، متابعا: النيابة العامة طالبت بإجراء تحليل مخدرات للأب.

وأوضح : الأب دافع عن نفسه وقال إنه يقوم بتربية الطفلة.
 

وعلق "عمرو أديب على صورة الطفلة، قائلا:" دا شيء وحشي وغير مقبول تماما"، ليبادره "صبري عثمان" معلقا:" نواجه الكثير من هذه الحالات".

وروى عن أحد الواقعات المشبهة، موضحا:" منذ فترة قام أب وزوجته بالتعدي على ابنته، وتوفت الفتاة نتيجة الضرب المبرح، متابعا: الأب حاول تفادي الحبس وقام بدفن ابنته بعيدا ولكننا نجحنا في إلقاء القبض عليه".

ناشد بضرورة تشديد قانون العقوبات المصري وخاصة العنف وتعذيب الأطفال، منوها بأن المجلس تلقى ما يقارب من 13260 بلاغ عنف ضد الأطفال الفترة الماضية، ولذلك يجب تشديد العقوبة.
 


 

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