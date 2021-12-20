انقلاب ديمقراطي على بايدن بسبب حزمة اقتصادية

قال السناتور الأمريكي جو مانشين، وهو ديمقراطي معتدل ومفتاح لآمال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تمرير مشروع قانون استثمار محلي بقيمة 1.75 تريليون دولار، إنه لن يدعم الحزمة الاقتصادية.

وقال مانشين خلال مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي": "لا يمكنني التصويت لمواصلة هذا التشريع، أنا فقط لا أستطيع. لقد جربت كل شيء ممكن بشريًا."

ووصف البيت الأبيض تصريحات مانشين بأنها خرق لالتزاماته لإيجاد أرضية مشتركة، وقال إنه سيجد طريقة للمضي قدما في التشريع في عام 2022.

فيما يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، توجيه تحذير شديد اللهجة لمواطني بلاده من مخاطر عدم التطعيم ضد فيروس كورونا، في خطاب يلقيه يوم الثلاثاء القادم، في ظل التفشي المتسارع لـ متحور أوميكرون وارتفاع حالات الإصابة في البلاد.

وقالت المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي على "تويتر": "نحن على استعداد لارتفاع مستويات الإصابة، وسوف يوضح رئيس الولايات المتحدة كيف سنستجيب لهذا التحدي".

وأضافت: "سيذكر الأمريكيون أنه يمكنهم حماية أنفسهم من المرض الشديد من فيروس كورونا من خلال التطعيم والحصول على جرعة معززة عندما يكونون مؤهلين".

يأتي خطاب بايدن المخطط له مع تزايد حالات دخول المستشفيات والوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا في أمريكا، مع تفشي المرض الذي أجبر على إلغاء عروض برودواي ومباريات كرة القدم.