يوسف حمدي: منتخب مصر حقق مكاسب عديدة من المشاركة بكأس العرب.. فيديو

قال يوسف حمدي لاعب الاتحاد السكندري السابق، إن البرتغالي كيروش مدرب منتخب مصر، كان هدفه من بداية مشاركته بكأس العرب هو الإعداد الجيد واكتشاف وجوه جديدة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المكاسب التي تحققت من المشاركة بالبطولة.

وأضاف حمدي، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن كيروش لا بد أن يُجيب على الكثير من الأسئلة أهمها إصراره على الدفع بمحمد شريف في مركز الجناح الأيسر، فضلًا عن عدم منح أفشة فرصة أكبر رغم كونه أفضل صانع ألعاب بمصر.

وأشار إلى أنه لا يوجد سبب مقنع وراء إصرار كيروش على استبعاد طارق حامد من المنتخب الوطني، منذ توليه مهمة تدريب الفراعنة، مشددًا أن الجميع أجمع على أن طارق حامد، أفضل خط وسط بمصر.

واختتم يوسف حمدي تصريحاته، أن المنتخب أصبح لديه الكثير من اللاعبين في جميع المراكز، مشيرًا إلى أن أحمد رفعت وأسامة فيصل وعمر كمال وحسين فيصل ومحمد عبد المنعم من المكاسب الحقيقية التي أبرزتها بطولة كأس العرب للمنتخب الوطني.