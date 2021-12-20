راوية راشد: "عايزين نعمل 10 دقايق في برامج التوك وشو عن الكٌتب"

علقت الإعلامية راوية راشد، على "التريند" قائلة: "التريند ظهر مع ظهور عالم السوشيال ميديا .. والزمن اختلف .. ومبقاش حد بيتفرج على التليفزيون .. ناس قليلة أوي اللي بتتفرج عليه .. وبالتالي هو هيعاني نفس معاناة الصحافة الورقية التي عفى عليها الزمن بسبب مواقع السوشيال ميديا".

وأضافت راوية راشد خلال لقائها مع برنامج "مساء dmc" المُذاع على فضائية "dmc"، قائلة: "التريند يعني الموضوع المثير .. والميديا بتساعد في ده بشكل جنوني .. لأن التريند بيظهر لما يكون فيه عنوان مؤثر ومثير .. ويبدأ الشخص في التعمق خلف هذا الموضوع".

وأشارت الإعلامية إلى آخر أعمالها الصحفية قائلة: "بطرح كتب وروايات على اليوتيوب .. ووقفت عشان كورونا .. وكنت زعلانة إن مع اتساع الميديا ده ومفيش أي حاجة بتنزل عن الكٌتب والروايات ومفيش حاجة عن القراءة.. الأغاني الشعبي هي اللي بقيت تريند .. على الرغم من إن فيه ناس مش بتشوف ولا بتسمع الأغاني ديه".

وتابعت راوية راشد: "إزاي هنرفع الوعي عند شعب كان بيسمع من 50 سنة "أراك عصي الدمع" .. وأنت بتقدمله طول الوقت برامج رياضة ومنوعات وسياسة ودراما ..هتقدمله إزاي مادة ثقافية .. يعني برامج التوك شو ساعتين، هاخد منهم 10 دقايق وأعمل فقرة عن أهم الكتب هذا العام .. وأنا بالفعل عملت رسالة معرض الكتاب.. اللي بتغطي الفعاليات في 9 أو 10 دقايق".