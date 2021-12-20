أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 20-12-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الإثنين 20-12-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 20-12 -2021 في السوق المحلية:



الدواجن البيضاء : بين 25 و 26 جنيهًا للكيلو في المزرعة

الدواجن البلدى : بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 33-36 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 29- 32 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 65 -66 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 50 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : بين 19-20 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 20-12-2021 فى السوق المحلية:



وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 5.25_5.5 جنيه

كتكوت ساسو : 3.5_3.75 جنيه

أسعار البيض اليوم الاثنين 20-12-2021 في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 44-45 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض حول 43 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 55-56 جنيها.

أسعار البط اليوم الاثنين 20-12-2021 في السوق المحلية:

أسعار البط المسكوفي اليوم بين 47 -48 جنيها

أسعار البط البلدي بـين 50-55 جنيها للكيلو.