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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 20-12-2021

الدواجن
الدواجن

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الإثنين 20-12-2021  في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 20-12-2021  في السوق المحلية:
 

الدواجن البيضاء : بين 25  و 26 جنيهًا للكيلو في المزرعة 

الدواجن البلدى :  بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 33-36 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 29- 32 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 65 -66  جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 50  جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : بين 19-20 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين  20-12-2021  فى السوق المحلية:
 

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين  في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 5.25_5.5 جنيه 

كتكوت ساسو : 3.5_3.75 جنيه

 

أسعار البيض اليوم الاثنين 20-12-2021  في السوق المحلية: 

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 44-45 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض حول 43 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 55-56 جنيها.         

             

أسعار البط اليوم الاثنين  20-12-2021  في السوق المحلية: 

أسعار البط المسكوفي اليوم بين 47 -48 جنيها

أسعار البط البلدي بـين 50-55 جنيها للكيلو.

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