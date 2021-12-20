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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ملتقى الأقصر الرابع عشر للتصوير يختتم فعالياته وسط جو احتفالي 

ملتقي الأقصر الدولي
ملتقي الأقصر الدولي للتصوير

اختتمت فعاليات الدورة الرابعة عشر من ملتقي الأقصر الدولي للتصوير، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق، بالتعاون مع محافظة الأقصر، بحضور الدكتور محمد عبد القادر خيري نائبا عن محافظ الأقصر، الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، الدكتور عبد السلام عيد أستاذ التصوير الجداري بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية والذي يكرمه الملتقي هذا العام، وأعضاء اللجنة العليا للملتقي ومنهم الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية ، الدكتورة أمل نصر الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية ، الدكتورة جيهان فايز الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، الدكتور صالح محمد عبد المعطي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، وذلك تحت رعاية الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

 

بدأ حفل الختام باستعراض نتاج الدورة الرابعة عشر من الملتقي، واعمال الفنانين المشاركين ، أعقبه مراسم حفل الختام، بدأت بعرض الفنان الكولومبي "ميجل بومر" فيلما توثيقيا عن الملتقي، كما القت الفنانة "ريهام قاسم" كلمة شباب الفنانين المشاركين عبرت فيها عن امتنانها للملتقي مؤكدة انه فعالية فنية مهمة استطاعت من خلالها الاحتكاك بفنون وثقافات مختلفة.

 

وفي كلمة محافظ الأقصر والتي القاها نيابة عنه نائبة أكد فيها أن ملتقى الأقصر الدولي من أهم الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظم على أرض محافظة الأقصر، مضيفا أن يوم ختام الملتقي يتزامن مع ختام فصل الشتاء وبدء فصل الخريف في التقويم الفرعوني، ووجه نائب محافظ الأقصر الشكر لكافة الفنانين المشاركين ، ووزارة الثقافة ، ولقطاع الصندوق. 

 

ومن جانبه وجه أ. د فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق الشكر لوزيرة الثقافة أ . د ايناس عبد الدايم علي رعايتها الدائمة لكافة أنشطة قطاع الصندوق ، كما وجه الشكر لمحافظ الأقصر ونائبة ، علي الدعم المثمر والكبير بين المحافظة ووزارة الثقافة ، واستطرد " عبد الوهاب" ان ملتقي الأقصر استطاع أن يثبت اقدامه بين ملتقيات التصوير الدولية، موجها الشكر لجميع العاملين علي إنجاح هذه الفعالية الثقافية الفنية المهمة .

وقال أ. د عماد أبو زيد قوميسير عام الملتقي في كلمته أن ملتقي الأقصر الدولي للتصوير أصبح فعالية فنية مهمة ، مشيرا الي أن جميع الفنانين في هذه الدورة قد قدموا الكثير من فنهم، وأن ما زال في جعبتهم الكثير ، واكد أن شباب الورشة استطاعوا أن يبدعوا اعمالا عظيمة، وفي ختام كلمته وجه أبو زيد الشكر لجميع القائمين علي الملتقي، ووزارة الثقافة ، وقطاع الصندوق .

 

أعقب الكلمات تكريم أ . د عبد السلام عيد أستاذ التصوير الجداري بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، توزيع شهادات المشاركة علي الفنانين وهم:  ميلكــا فويوفيتش "صربيا "، فاسيليـس جالانيــس" اليونان، ميجل بومر " كلومبيا "، د. صبيح كلش "العراق "، عوض أبو صلاح "السودان "، كمال أبو حلاوة " الأردن ". 

الفنانون المصريون : احمد سنبل ، حسام صقر ، دعاء حاتم ، رانيا فؤاد، فارس احمد، كريم حلمي، ماهر جرجس ، محمد بنوي، محمد عرابي. 

 

 

 

ومن شباب الورشة: احمد يحي البدوي ، اية عبد المنعم ، بلال قاسم ، خالد العجيزي، ريهام قاسم ، سلمي العشري ، محمود عاشور ، هدير زردق .

 

كما تم تكريم محافظة الأقصر وتسلم شهادة التكريم نائب المحافظ،  واعقب مراسم التكريم فقرة فنية لفرقة لأقصر للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة . 

 

 

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