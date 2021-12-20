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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدفع بمعدات شركة مياه الشرب في القليوبية للتعامل مع مياه الأمطار.. صور

سقوط امطار
سقوط امطار

انتشرت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالمناطق الرئيسية والطرق الحيوية والأنفاق فور سقوط الأمطار. 


وتابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أعمال رفع مياه الأمطار بطريق مصر اسكندرية الزراعي وطريق شبرا بنها الحر وطريق بنها المنصورة والانفاق بطريق مصر الإسكندرية الزراعي ومدينة بنها.


وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انه فور اعلان هيئة الأرصاد الجوية عن موجة الطقس السيء وسقوط الأمطار علي مدن المحافظة.


ووجه المحافظ بنشر معدات الشركة بكافة المناطق الحيوية والطرق الرئيسية بمدن المحافظة وتشكيل غرف عمليات بالفروع علي مدار الساعة لتلقي بلاغات تجمعات مياه الأمطار والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والإدارة العامة للمرور.


وكانت محافظة القليوبية قد تعرضت صباح اليوم الاثنين لموجة من الطقس السيئ حيث شهدت القرى والمدن سقوط أمطار على أنحاء متفرقة من المحافظة مصحوبة برياح شديدة مما أدى إلى غرق بعض الشوارع وتجمع كميات من المياه أسفل الكباري والأنفاق وعلى جانبي الطرق.


من جانبها أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ حيث أصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قرارا لتعطيل الدراسة بمدارس المحافظة اليوم الإثنين بسبب سوء الأحوال الجوية.


وأكد المحافظ على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة نظرا للظروف الجوية  التي تمر بها البلاد على مدار اليومين القادمين واحتمال سقوط أمطار غزيرة، وحالة من عدم الاستقرار في الطقس.


وشدد المحافظ على عقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أي حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أنه كلف مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة المياه والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.


ووجه محافظ القليوبية أيضا بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ.

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القليوبية محافظة القليوبية شركة مياه الشرب سقوط امطار الصرف الصحى

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