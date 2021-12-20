محافظ بورسعيد: لا تهاون في إنهاء ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، أنه لا تهاون فى إنهاء ملف إزالة التعديات، التي توليه الدولة اهتماماً كبيراً، موجهاً باستمرار الحملات المكبرة لإزالة آخر ما تبقي من التعديات على أملاك الدولة بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد، لمتابعة الموقف الحالي فى ملف إزالة التعديات، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ومستشار المحافظة للمساحة، ورئيس حى الجنوب ورئيس حى غرب، ونقيب المهندسين ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ومدير مديرية الإسكان ومديري

إدارات المساحة والأملاك و المتغيرات المكانية ببورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد إلي أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، مشيراً لأهمية استرجاع أملاك الدولة ومنع التعدي عليها مجدداً واستغلال الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها، فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية.

وشدد محافظ بورسعيد على عدم توقف الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمحافظة بورسعيد ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالانتهاء من جميع التعديات على أملاك الدولة على مستوى الجمهورية.

ووجه محافظ بورسعيد بعقد اجتماع أسبوعي برئاسة نائب المحافظ، لمتابعة مستجدات العمل فى هذا الملف الهام، موجها بالتنسيق بين إدارات التخطيط العمراني والمتغيرات المكانية والمساحة لمتابعة موقف التعديات بالمحاور الرئيسية مثل محور ٣٠يونيو وطريق المعاهدة، و الطريق الدولي الساحلي.