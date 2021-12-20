الأرصاد: الاثنين آخر يوم لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.. فيديو

قال الدكتور محمود الميقاتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد من أمس الأحد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وأن الجميع شعر بحالة الجو أمس.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الأخبار" المذاع على قناة دي إم سي، أن الرياح تسببت فى الرمال التى تشهدها بعض المناطق.



ولفت إلى أن البلاد أمس شهدت أمطارا على مناطق كثيرة، ولكن خلال الساعات الحالية والمقبلة قل سقوط الأمطار، وفرص سقوط الأمطار تختفى فى هذه الساعات.



وأشار إلى أن اليوم آخر يوم لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ومن غد الثلاثاء سيكون هناك سيكون هناك حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية.

