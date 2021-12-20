هل ترك التشهد الأوسط سهوا يبطل الصلاة؟.. الإفتاء تحسم الخلاف

هل ترك التشهد الأوسط سهوا يبطل الصلاة ؟.. سؤال ورد الى الشي عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا إن التشهد الأوسط ليس ركنا من أركان الصلاة فمن تركه سهوا ونسي أيضا السجود للسهو فصلاته صحيحة ولا شيء عليه .



وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية أنه في حالة ما إذا نسيت التشهد الأوسط وتذكرته قبل التسليم من الصلاة فعليك بالسجود سجدتين للسهو .

حكم من نسى ركعة ثم تذكرها وهو في التشهد الأخير



قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتي الجمهورية، إن سجود السهو قد شُرِعَ لجبر الخلل الذي وقع في الصلاة.



وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال "ما حكم من نسي ركعة ثم تذكرها وهو في التشهد الأخير؟"، أن مجرد السهو أو السرحان مع عدم نسيان شيء من سنن أو أركان الصلاة لا يبطل الصلاة ولا شيء على المسلم فيه، لكنه لا شك ينقص من ثواب الصلاة ومن أجرها، وعلى المصلي أن يستحضر عظمة الله تعالى، ويعلم أنه واقف بين يديه عز وجل، وأن يفكر في الصلاة وما يقرؤه من قرآن، أو فيما يسمعه من الإمام.



وأشار إلى أن من نسي ركعة من صلاته ثم تذكرها وهو في التشهد، فإن عليه أن يقوم ليأتي بالركعة الناقصة ثم يتشهد ثم يسجد للسهو ثم يسلم، ولا يجوز لمن علم أن عليه ركعة ناقصة أن يسلم من صلاته قبل تمامها، سواء سجد للسهو قبل السلام أم لا، لأن سجود السهو لا يجبر الإخلال بالأركان.