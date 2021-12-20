الإعدام لعامل والمؤبد لربة منزل بتهمة قتل مواطن فى دار السلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، وبإجماع الآراء بإعدام عامل شنقا وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة قتل مواطن مستخدما عقار مخدر لسرقته وبالسجن المؤبد ل ربة منزل شريكته في الجريمة ومصادرة المخدر المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد محمد راشد ومحمد أحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وامانة سر طارق فتحي
كشف امر الاحالة قيام المتهم أ . ش ، 28 سنة، عامل بخدمات الدعاية والإعلان بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة بقتل المجنى عليه ع .ع عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح حال تواجده برفقة الأخير داخل محل سكنه بأن دس إليه عقار مخدر «منوم» بمشروب أعده له وما أن احتساه المجنى عليه السابق بيانه ونام فى سبات عميق حتى استل سلاح أبيض «سكين» وسدد له ضربه استقرت بجانبه الأيمن على إثرها استفاق المجنى عليه من نومه وما أن حاول الزود عن نفسه من بطش المتهم إلا وعاجله الأخير بضربة بأداة استقرت بوجهه وسدد له ضربتان بسلاحه الأبيض استقرتا بجانبه الأيسر وبمنتصف بطنه واجهز عليه بأربع ضربات بأستخدام «لوح خشبى» استقروا بالرأس فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته ثم قام بسرقة المبلغ المالى والهاتف الخلوى المملوك للمجنى عليه ولاذ بالفرار بالاضافة الي أحراز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضاف امر الاحالة قيام المتهمة الثانية ن . ص ، 34 سنة، ربة منزل، بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى سرقة المنقولات المملوكة للمجنى عليه بأن أمدته بالعقار المنوم السابق بيانه والمستعمل فى ارتكاب تلك الجريمة وقصد كل منهما قصد الآخر بتلك الجريمة حتى وقعت بالفعل جريمة القتل التى كانت نتيجة محتملة لجريمة السرقة التى قصد المتهمان ارتكابها وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض والمساعدة، بالاضافة الي حيازتها بواسطة المتهم الأول أسلحة بيضاء، سكين، لوح خشبى دون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.