عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام لعامل والمؤبد لربة منزل بتهمة قتل مواطن فى دار السلام

أرشيفية
أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، وبإجماع الآراء بإعدام عامل  شنقا وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة قتل مواطن مستخدما عقار مخدر  لسرقته وبالسجن المؤبد ل ربة منزل شريكته في الجريمة ومصادرة المخدر المضبوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد محمد راشد ومحمد أحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وامانة سر طارق فتحي


كشف امر  الاحالة   قيام المتهم أ .  ش ، 28 سنة، عامل بخدمات الدعاية والإعلان بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة بقتل المجنى عليه ع .ع   عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح  حال تواجده برفقة الأخير داخل محل سكنه بأن دس إليه عقار مخدر «منوم» بمشروب أعده له وما أن احتساه المجنى عليه السابق بيانه ونام  فى سبات عميق حتى استل سلاح أبيض «سكين» وسدد  له ضربه استقرت بجانبه الأيمن على إثرها استفاق المجنى عليه من نومه وما أن حاول الزود عن نفسه من بطش المتهم إلا وعاجله الأخير بضربة بأداة  استقرت بوجهه وسدد  له ضربتان بسلاحه الأبيض استقرتا بجانبه الأيسر وبمنتصف بطنه واجهز  عليه بأربع ضربات بأستخدام  «لوح خشبى» استقروا بالرأس فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته ثم قام بسرقة المبلغ المالى والهاتف الخلوى المملوك للمجنى عليه ولاذ بالفرار بالاضافة الي أحراز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.


وأضاف امر الاحالة  قيام المتهمة الثانية ن .  ص ، 34 سنة، ربة منزل، بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى سرقة المنقولات المملوكة للمجنى عليه بأن أمدته بالعقار المنوم السابق بيانه والمستعمل فى ارتكاب تلك  الجريمة  وقصد كل منهما قصد الآخر بتلك الجريمة حتى وقعت بالفعل جريمة القتل التى كانت نتيجة محتملة لجريمة السرقة التى قصد المتهمان ارتكابها وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض والمساعدة،  بالاضافة الي حيازتها  بواسطة المتهم الأول أسلحة بيضاء، سكين، لوح خشبى دون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المستشار أحمد أبو الفتوح قسم دار السلام القاهرة

موضوعات متعلقة

السجن 5 سنوات لـ علاء عبد الفتاح و 4 لـ الباقر وأكسجين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

محاكمة علاء عبد الفتاح وآخرين في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية..اليوم

نظر محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك في قضية الإتجار بالبشر.. اليوم

حبس لص لاتهامه بسرقة الشقق في المعادي

ترشيحاتنا

السمسمية والربابة.. الأصل فرعوني والصناعة من جلد الماعز.. نوستالجيا

موعدنا غدا.. الغموض يحيط بمصير كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون

رياح شديدة وأمطار غزيرة وسيول.. عاصفة الكرمل تضرب إسرائيل بعنف

الدولار يستقر في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

مفاجأة فى حادث فتاة كفر شكر..عذراء والوفاة طبيعية ولا يوجد بها إصابات..شاهد

الثلوج لن تصل القاهرة.. "الأرصاد" تزف بشرى سارة عن تحسن الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأوامر الكاف .. استبعاد 10 لاعبين من منتخب مصر قبل الأمم الأفريقية

مخلوق عجيب.. عجل بهيئة مخيفة يرعب أهل قرية

مدبولي: رسومات تنفيذية لفصل شبكتي صرف الأمطار والصرف الصحي بالإسكندرية

الأرصاد تزف خبرا سارا لمواطني القاهرة .. تفاصيل

وفاة طفل تعرض لصعق عمود إنارة بسبب الأمطار

شاهد.. حنين حسام فتاة التيك توك داخل قفص الاتهام في قضية الاتجار بالبشر

منطقتان بـ حرارة تحت الصفر الليلة .. تحذير جديد من الأرصاد |فيديو

موجة صقيع .. غدا| أول أيام فصل الشتاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط بكاء مخرجته.. أبطال فيلم The Matrix يتألقون في العرض الخاص بسان فرانسيسكو

مصر في ثوب روسيا.. الثلوج تكسو الإسكندرية.. لماذا تؤكد الأرصاد تحذيرها اليوم؟

في حفل كامل العدد بالتجمع.. نيكول سابا تحادث أحد معجبيها بمكالمة فيديو

استبدلها بفنانة أخرى أقل شهرة.. لماذا قسى زوج نعيمة عاكف عليها بعد طلاقهما؟

فيديو

آخر تطورات قضية شادي خلف.. وأول تعليق من الفنانة نهلة سلامة على الجدل المثار حول فستانها.. فيديو

فيديوجراف.. جحود الأبناء .. الشيف نصرت يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب والدته

حكاية الكوكايين.. هذا ما قاله كريم الهواري عن واقعة "تصادم الشيخ زايد"

ثلوج الإسكندرية ومطروح وتعطيل الدراسة في 7 محافظات.. الطقس يكشر عن أنيابه والأرصاد تحذر

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ