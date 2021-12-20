الإعدام لعامل والمؤبد لربة منزل بتهمة قتل مواطن فى دار السلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، وبإجماع الآراء بإعدام عامل شنقا وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة قتل مواطن مستخدما عقار مخدر لسرقته وبالسجن المؤبد ل ربة منزل شريكته في الجريمة ومصادرة المخدر المضبوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد محمد راشد ومحمد أحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وامانة سر طارق فتحي



كشف امر الاحالة قيام المتهم أ . ش ، 28 سنة، عامل بخدمات الدعاية والإعلان بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة بقتل المجنى عليه ع .ع عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح حال تواجده برفقة الأخير داخل محل سكنه بأن دس إليه عقار مخدر «منوم» بمشروب أعده له وما أن احتساه المجنى عليه السابق بيانه ونام فى سبات عميق حتى استل سلاح أبيض «سكين» وسدد له ضربه استقرت بجانبه الأيمن على إثرها استفاق المجنى عليه من نومه وما أن حاول الزود عن نفسه من بطش المتهم إلا وعاجله الأخير بضربة بأداة استقرت بوجهه وسدد له ضربتان بسلاحه الأبيض استقرتا بجانبه الأيسر وبمنتصف بطنه واجهز عليه بأربع ضربات بأستخدام «لوح خشبى» استقروا بالرأس فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته ثم قام بسرقة المبلغ المالى والهاتف الخلوى المملوك للمجنى عليه ولاذ بالفرار بالاضافة الي أحراز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.



وأضاف امر الاحالة قيام المتهمة الثانية ن . ص ، 34 سنة، ربة منزل، بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى سرقة المنقولات المملوكة للمجنى عليه بأن أمدته بالعقار المنوم السابق بيانه والمستعمل فى ارتكاب تلك الجريمة وقصد كل منهما قصد الآخر بتلك الجريمة حتى وقعت بالفعل جريمة القتل التى كانت نتيجة محتملة لجريمة السرقة التى قصد المتهمان ارتكابها وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض والمساعدة، بالاضافة الي حيازتها بواسطة المتهم الأول أسلحة بيضاء، سكين، لوح خشبى دون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.