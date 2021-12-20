ياسين منصور وخالد مرتجي يغادران للدوحة لدعم الأهلي في السوبر| خاص

غادر منذ قليل وفد أهلاوي في طريقه إلي الدوحة لدعم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء استعدادا لمواجهة الرجاء البيضاوي المقرر لها الأربعاء علي لقب السوبر الأفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويضم الوفد ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم والمهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، وسبقه بساعات أعضاء المجلس حسام غالي والدكتور محمد سراج ومحمد الجارحي.

وكان الدكتور محمد شوقي عضو المجلس وصل أمس الي الدوحة فيما سافر طارق قنديل برفقة البعثة الحمراء.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، محاضرة مع لاعبيه منذ قليل بفندق الإقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن يغادر الفريق الأحمر بعد قليل لخوض المران الرئيسي قبل مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي المقرر لها الأربعاء في السوبر الأفريقي.

وعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي اجتماعاً مع لاعبيه في المعسكر المغلق بالدوحة لحثهم علي الفوز بلقب السوبر الأفريقي للمرة الثانية علي التوالي.

وكان الخطيب الذي يتولي مهام رئيس البعثة بالدوحة، آجل اجتماعه بلاعبي الفريق لحين إكتمال القوام الرئيسي بانضمام لاعبي المنتخب الوطني محمد الشناوي وأكرم توفيق وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه ومحمد شريف بجانب علي معلول وذلك بعد إنتهاء بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر.

وتحدث الخطيب بكلمات قليلة للاعبيه في حضور الجهاز الفني عن ضرورة الفوز باللقب لإسعاد الجماهير سواء في مصر أو الجالية بالدوحة التي أحسنت استقبالهم بدءاً من المطار وحول الفندق ولولا الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا لتواجدوا في التدريبات.

وأكد الخطيب للاعبيه أن جماهير الأهلي سوف تتواجد في المدرجات بعد غد بكثافة وستدعمهم بكل قوة والدور عليهم أن يقدموا كل ما في وسعهم لإسعادهم، وأن يتوج مجهود الجميع بالفوز بلقب السوبر الأفريقي، وقال بيبو:" كرة القدم لا تعترف سوى بالمجهود والتركيز واللعب بمنتهى الجدية.. الرجاء البيضاوي فريق كبير وصاحب تاريخ عظيم ".

وأضاف: "كرة القدم بها كل شئ وتعطي من يستحق ويجب عليكم اللعب باسم ناديكم وان تستمروا في تحقيق الإنجازات التي ستكتب في تاريخ القلعة الحمراء "، وشدد الخطيب علي أن لائحة الفريق تمنحهم مكافأة كبيرة حال الفوز باللقب وهو يدرك أن تفكير لاعبيه ليس بهذا الشكل ولكنهم يبحثون عن كتابة تاريخ لهم ولناديهم.

وكان مجموعة اللاعبين الدوليين انضموا لمعسكر الأهلي بالدوحة خلال الساعات الماضية وخضعوا لتدريبات استشفائية وفحوصات طبية لتحديد موقفهم من مواجهة الرجاء.

وطالب بيتسو موسيماني المدير الفني، الجهاز المعاون ومدرب الأحمال كابيللو رانجواجا، وضع برنامج خاص باللاعبين بعد انتهاء مشاركتهم في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر.