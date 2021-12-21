عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم .. محاكمة 5 متهمين في واقعة الكفن بـ عين شمس

صدى البلد

تنظر محكمة جنح مستأنف عين شمس اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد سليمان‘ محاكمة 5متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بواقعة الكفن في عين شمس والمسجلة برقم 15947 والمتهمون هم مني نصر الدين فرغلي وصباح أحمد عليوة وأحمد أنور السيد ورجب أحمد حسين ومحمد أحمد.

 

في سياق آخر قررت جهات التحقيق المختصة منع التصرف في أموال المتهمين، وأمرت النيابة بإحالتهم في قضية الكفن بعين شمس إلى محكمة الجنايات في واقعة تقديم الكفن  بعد الانتهاء من التحقيقات.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى واقعة إجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس أثناء اختبائهما بإحدى المحافظات.

محكمة جنح مستأنف عين شمس كفن عين شمس محاكمة 5متهمين جهات التحقيق واقعة الكفن أجهزة الأمن بالقاهرة

موضوعات متعلقة

خايفة من السابقة.. حنين حسام لـ المحكمة: كل يوم بموت ومستقبلي هيضيع

حجز محاكمة الفنان شادي نبيل في اتهامه بهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات للحكم.. ودفاع المتهم يطالب ببراءة موكله ويؤكد تناقض أقوال المجني عليهن

ترشيحاتنا

موسيماني يحذر وكيل لاعبين حاول الحديث مع أكرم توفيق للانتقال إلى تركيا

نيويورك تسجل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا

مناسب لمرضى الضغط والسكري.. فوائد المورينجا على الريق

تسريبات تكشف قدرات كاميرا هاتف ريلمى القادم + Realme 9 Pro

دعاء في جوف الليل يشفي قلبك ويحقق أملك..ردده لعلك تصادف ساعة إجابة

سوق المستعمل.. سعر ستروين DS3 موديل 2017

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأوامر الكاف .. استبعاد 10 لاعبين من منتخب مصر قبل الأمم الأفريقية

مخلوق عجيب.. عجل بهيئة مخيفة يرعب أهل قرية

هل يجوز التيمم من الجنابة بدلا من الغسل بسبب البرد ؟

الأرصاد تزف خبرا سارا لمواطني القاهرة .. تفاصيل

مصر ترد على الخارجية الأمريكية بشأن علاء عبدالفتاح: ليس من المناسب إطلاقًا التعليق على أحكام القضاء

وفاة طفل تعرض لصعق عمود إنارة بسبب الأمطار

الذنوب التي تجلب الفقر.. 17 معصية يستهين بها كثيرون فتضيق أرزاقهم

شاهد.. حنين حسام فتاة التيك توك داخل قفص الاتهام في قضية الاتجار بالبشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيهاب توفيق يواصل تألقه بـ إنت اختياري ويشعل حفل الكريسماس بأغاني التسعينيات..صور

بدلا من افتراسه.. شاهد لبؤة تحتضن رجلا بقوة في مقطع غريب

واحنا صغيرين كنا بنتحدف بالطوب.. لماذا رفض العراقيون «محمد رمضان» ورفضوا حفل بغداد

بعد نجاح حكاية التوحد في «إلا أنا».. 8 مشاهير هزموا المرض ووصلوا للعالمية

فيديو

أنا أهلاوية.. رانيا يوسف: أحب ارتداء المايوهات والشورتات وياسمين رئيس نرفوزة.. فيديو

ارحموني أنا وحيدة أهلي.. تفاصيل محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك

مش طالبة غير رحمة حضرتك.. شاهد حنين حسام أمام القاضي أثناء محاكمتها

حياتى كأم.. روبى تقدم فيلما قريب من شخصيتها | فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ