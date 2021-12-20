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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى بورسعيد

مديرية الصحة ببورسعيد
مديرية الصحة ببورسعيد

اعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم  وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد عن استمرار فعاليات الحملة القومية  للتطعيم ضد شلل الأطفال بكافة انحاء محافظة بورسعيد.  

وكلف وكيل وزارة الصحة فى بورسعيد كافة اعضاء لجنة الاشراف المركزي   بالقيام بجولات مكثفة لمتابعة سير العمل للفرق المتحركة بالحملة القومية ضد شلل الأطفال والتأكيد على تطعيم جميع الأطفال ووصول الخدمة لجميع المستهدفين من عمر يوم ل خمس سنوات والمرور على حضانات الأطفال و المنازل بالريف والحضر بالإضافة إلى  المارة والتأكد من وجود العلامات على المنازل.

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وأعلن الدكتور وكيل وزارة الصحة فى بورسعيد الإنتهاء من تطعيم قرابة ٦٠ الف طفل بنهاية اليوم الثاني بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بنسبة تقترب من ٥٥٪ من المستهدف.


الجدير بالذكر ان هذه الحملة تستهدف تطعيم حوالي ١٠٩٧٤٠ طفلا  وتستمر حتى الاربعاء القادم.

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