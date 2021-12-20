محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد، والتى تشمل وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة وموجه عام وموجه أول ومدير إدارة بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.

وتوجه محافظ بورسعيد بأسمى معاني التهنئة للفائزين فى مسابقة الوظائف الإشرافية بمحافظة بورسعيد، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق فى وظائفهم، واستمرار جهودهم لإثراء العملية التعليمية و النهوض بها.

وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كافة الدعم للعملية التعليمية بما يحقق أهداف التطوير المنشودة، تماشيا مع خطة الدولة نحو النهوض بالتعليم ، مؤكدا أن بورسعيد حققت معدلات تطوير عالية خلال الفترة الماضية فى قطاع التعليم تمثلت فى إنشاء وتطوير العديد من المنشٱت التعليمية وتوفير التدريب والتأهيل الازم لتكوين كوادر قادرة على بناء الدولة المصرية و مواكبة خطط التنمية.

وفى سياق آخر التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عددا من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، فرع بورسعيد وفرع أسوان بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك فى إطار احتفالات محافظة بورسعيد بالعيد القومي، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور عبد المنعم عبد الباري رئيس الأكاديمية البحرية فرع بورسعيد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية هذا الصرح العملاق داخل المحافظة الذي يعتبر فخر لنا جميعا، مشيدًا بدور الأكاديمية في تأهيل الشباب وعقد الدورات والتدريبات العملية التى تأتى تماشيا مع النهضة التي تشهدها المحافظة ، خاصة تدريب عدد من الشباب على الأعمال الخاصة باللوجستيات والنقل البحري والأرصفة البحرية..

وأضاف بأن دور هذا الصرح الكبير يزداد أهمية خاصة مع المشروعات التي تجري بمنطقة شرق بورسعيد وأعمال التطوير بالموانئ، مشيدًا بالفكر العالي والمستوى المرتفع للطلبة، والذي تجسد في مشروعات التخرج المقدمة منهم، مؤكدًا أن الأكاديمية تلعب دور أساسي بالخبرات المتوفرة لديها في تنمية المحافظة بمختلف المجالات.

وفى نهاية اللقاء، قام محافظ بورسعيد ورئيس الأكاديمية البحرية، بتسليم شهادات خريجي مشروعات كلية الهندسة " مشروع ريادة الاعمال " والذين يقوموا بتمثيل مصر فى معرض اكسبو دبي. 2020، مؤكدا على فخره واعتزاز بتواجد بطلاب الأكاديمية، متنميا لهم دوام النجاح والتميز

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