ندب المعمل الجنائي لفحص حريق مصنع أخشاب في القليوبية

تمكتت قوات الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق شب بمصنع أخشاب بمنطقة كفر الشرفا الغربى دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.



تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع أخشاب بمنطقة كفر الشرفا الغربى دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.



وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وجرى الدفع بـ ٩ سيارات إطفاء وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تمت السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح.



وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب بمصنع أخشاب بمنطقة كفر الشرفا الغربى دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، مكون من 3 أدوار وتم اخماد النيران دون أى إصابات أو خسائر بالأرواح.