محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 209 من قروض مشروعات شباب الخريجين

وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 209 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر فبراير الماضي، وذلك بإجمالي 850 ألف جنيه موزعة على 8 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وقال "مرزوق" إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 17 شاب وفتاه (10 من الذكور -7 من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 144 مليون جنيه استفاد منها 13827شاب وفتاة منهم ( 6559ذكور - 7268إناث).

جاءت موافقة "مرزوق" بناء على التقرير الذى عرضته وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، وأكد على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وأكد محافظ الدقهلية، علي ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين لتعريف الشباب بها، والتأكيد علي منحه القروض بدون فوائد لتمكين الشباب من اقامة مشروعات انتاجية تستهدف توفير حياة كريمة لهم وذلك دعما لفكرة التشجيع علي العمل الحر.