محافظ الدقهلية ومساعد وزير العدل يفتتحان مكتب الشهر العقاري بقرية بدواي

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، مكتب توثيق الشهر العقاري الجديد بقرية بدواي مركز المنصورة، بحضور النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ والمحاسب محمد راس، والمحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة.

وأشاد محافظ الدقهلية، الدور المتميز للمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، وجهود الوزارة في التوسع في تطوير وإنشاء مقرات جديدة لمكاتب توثيق الشهر العقاري لخدمة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم في توثيق محرراتهم الرسمية، لاسيما في ظل خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم اليومية.

وأكد مرزوق أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تعمل على توفير كافة الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات المختلفة من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة المختلفة.

و نقل المستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل، تحيات السيد وزير العدل لمحافظ الدقهلية، معربا عن تقديره لجهود المحافظ، وأكد أن الوزارة لا تدخر جهدا في توفير كافة الخدمات للمواطنين في جميع مراكز ومدن الجمهورية بزيادة عدد مكاتب التوثيق تخفيفا عن كاهلهم في تلقي الخدمة من أقرب مكان.

وأوضح مساعد وزير العدل أنه بافتتاح هذا المكتب الجديد يصبح بالدقهلية 49 فرع توثيق، وأن المكتب يقدم خدماته المميكنة للمواطنين من خلال 3 شباك بالإضافة إلى شباك لذوي الهمم، لتوثيق المستندات الرسمية بأسرع وقت، ويستخدم البصمة الالكترونية وليست بالحبر، وتمت اقامته بالمشاركة المجتمعية.