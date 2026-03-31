إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل بآخر بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بآخر على طريق بنيامين- شربين بمحافظة الدقهلية.
انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابة كلا من احمد محمود احمد حسين 17 عاما مقيم عزبه العبد ابو جلال شربين اشتباه كسر بالساق اليمنى محمد خالد عبد المحسن 18 عاما كفر الترعة الجديد شربين واشتباه كسر بالساق اليسرى بكدمات متفرقة بالجسم وأحمد خالد عبد المحسن 17 عاما كفر الترعة الجديد شربين كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.
تم نقل المصابين الى مستشفى شرببن وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق