محافظ الدقهلية: تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير عيادة ابن لقمان للتأمين الصحى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية عيادة ابن لقمان للتأمين الصحي بشارع العباسي بالمنصورة، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضمان انتظام سير العمل داخل المنشآت الصحية التابعة للتأمين الصحي.

وشدد محافظ الدقهلية على الدكتور محمد رياض مدير عام التأمين الصحي بالدقهلية، بمتابعة أعمال الشركة المنفذة لأعمال تطوير العيادة وتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية في التطوير طبقا للمواصفات الفنية والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لأعمال التطوير.

وأكد، خلال زيارته، على ضرورة التزام جميع أفراد الأطقم الطبية والتمريضية وكافة العاملين بالانضباط في مواعيد الحضور والانصراف، وحُسن استقبال المترددين عليها، وسرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، بما يعكس حرص الدولة على سلامة المواطنين وتوفير رعاية صحية كريمة لهم، مؤكدا أنه يبذل كل الجهود لتوفير مختلف الخدمات وتحقيق تطلعات واحتياجات المواطنين.

وشدد اللواء مرزوق على أهمية المتابعة اليومية، من خلال المرور الميداني على العيادات والمستشفيات التابعة، لرصد أي معوقات قد تواجه تقديم الخدمة، والعمل على تذليلها فورًا، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية بالكفاءة المطلوبة، والتأكيد على توفير كافة أنواع العلاج اللازم للمترددين، مشددا على استكمال أي نواقص من الأدوية، لضمان عدم تأثر المرضى أو تأخر صرف العلاج.