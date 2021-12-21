تعرف على أحدث أسعار مرسيدس C180 موديل 2022 في مصر

تقدم شركة مرسيدس الألمانية، باقة متنوعة من الإصدارات القوية داخل السوق المصري، ومن بين هذه الطرازات تأتي النسخة C180 موديل 2022، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تضم حزمة متنوعة من التقنيات الفنية، إلى جانب وسائل الحماية والرفاهية ايضا.

وحصلت سيارة مرسيدس C180 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر تربو، بقوة 170 حصان، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، و يتصل المحرك بصندوق سرعة أوتوماتيكي من نوع G-Tronic من 9 سرعات، ودفع خلفي للعجلات، لتتسارع من 0-100 كم/الساعة في 8.6 ثانية وتصل لسرعة قصوي 231 كم/الساعة .

وجهزت سيارة مرسيدس بشاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة باتجاه السائق بمقدار ست درجات، نظام المعلومات والترفيه MBUX، نظام التحكم الصوتي، نظام الملاحة المعزز فيديو والشحن اللاسلكي للهواتف الذكية ، وشاشة العرض العلوية.

وجهزت سيارة مرسيدس بتقنيات الأمان ومساعدة السائق، بها نظام Active Distance Assist DISTRONIC لضبط المسافة بينك وبين السيارة التي أمامك تلقائياً، مساعد Active Steering Assist للمساعدة على توجيه السيارة والحفاظ على ثباتها خاصة مع السرعات العالية، ونظام مساعد الفرامل مع خاصية التعرف على إشارات المرور.

وجاءت سيارة مرسيدس C180 موديل 2022 لتضم نظام كشف النقطة العمياء، تنبيه مغادرة المسار، وبها نظام PRE-SAFE Plus لمنع التصادم الأمامي والخلفي، تحديد السرعة التلقائي مع التعرف على السرعات المحددة على الطرق.

وتأتي السيارة مرسيدس C180 موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4751 مم للطول، وبعرض يقدر بـ 1820 مم، وبارتفاع يبلغ 1340 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 490 لتر، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2865 مم تضم جنوط رياضية يبلغ قياسها 19 بوصة.

أسعار مرسيدس C180 موديل 2022:

الفئة الأولى AVANTGARDE PLUS بسعر949000 جنيه.

الفئة الثانية SPORT بسعر 979000 جنيه.